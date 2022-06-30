Школа пустословия: Онлайн-обучение в России все популярнее, а уровень преподавания - все ниже

Именно с массовых локдаунов принято отсчитывать бум всевозможных онлайн-курсов Фото: Shutterstock

КАК ПРИРУЧИТЬ «ПИТОНА»

Помните, как было у классика: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». В последние годы у россиян снова проснулась тяга к знаниям. Кого ни спроси, обязательно учится какой-нибудь новомодной профессии. Тем более с появлением огромного количества онлайн-школ не нужно ни вступительные экзамены сдавать, ни даже из дома выходить - все можно сделать, не вставая с дивана. Только денежки плати.

Точных данных, сколько россиян постигают новые профессии онлайн, нет. Но практически все опрошенные kp.ru школы с гордостью отчитались, что после начала пандемии у них кратно выросло и число учеников, и выручка. Именно с массовых локдаунов принято отсчитывать бум всевозможных онлайн-курсов: у кого-то появилось время на саморазвитие, когда он осел дома, кто-то потерял работу и понял, что надо что-то менять. А начало спецоперации на Украине еще сильнее подстегнуло интерес к онлайн-образованию. Особенно это касается IT-специальностей: по данным СМИ, в марте-апреле спрос на такие программы в онлайн-школах вырос на треть. Как известно, многие айтишники уехали из России и на «внутреннем рынке» потребность в таких специалистах сильно выросла. Теперь одни хотят занять место уехавших, а другие - освоить нужную всему миру профессию и рвануть следом.

- Замедлений темпов роста (интереса к онлайн-образованию, - Ред.) ждать не стоит, - уверена основатель образовательной платформы для детей iSmart.org Екатерина Скрибот. - В России чуть ли не самый дешевый в мире интернет и почти не осталось мест, где люди живут без него. Так что проблем с доступом к курсам нет.

Да и по деньгам все эти новомодные профессии вроде frontend-разработчиков и прочих аналитиков данных (что бы это ни значило) выглядят очень перспективно. Зарплаты в ИТ-сфере растут процентов на 10-15 каждый год. Как тут не плюнуть на диплом инженера, финансиста или, боже упаси, филолога и не попытаться приручить какой-нибудь «питон» (это такой язык программирования). Тем более в онлайне – не вставая, так сказать, с дивана.

- Проблема в том, что, в отличие от традиционного образования, тут нет четко обозначенных стандартов. Кроме того, после пройденного курса на разных платформах к ним возвращается в среднем 5% учеников, - заметил руководитель образовательной платформы Megacampus Григорий Аветов. - Вот и приходится школам придумывать все новые уловки, как удержать клиентов...

«СИТУАЦИЯ ЧУДОВИЩНАЯ»

- Год назад мы запустили новый проект по индивидуальному подбору вакансий. И решили, что обязательно будем проставлять зарплаты. Любой человек, который изучал сайты с объявлениями знает, что многие работодатели не указывают зарплату, пишут «договорная» или «по итогам собеседования», - рассказала в разговоре с корреспондентом kp.ru глава рекрутингового сервиса Facancy Алена Владимирская. - На самом деле таким образом компания пытается либо сэкономить, либо скрыть большую зарплату, чтобы другим своим сотрудникам не показать, что они кому-то платят больше. Ведь тогда и «старички» запросят прибавку.

И благодаря этому Владимирская заметила, что зарплаты в онлайн образовании за последний год резко снизились - примерно на треть.

- Эта ситуация для нас очень странная, потому что все твердят, что отрасль растет, - удивляется эксперт. - И мы это видим: вакансий много, и их становится больше. А зарплаты падают.

Дальше ситуация развивалась закономерно: на маленькие оклады перестали откликаться хорошие профессионалы, и работодатели вынуждены были снижать требования.

- Там, где раньше, скажем, требовался методист с опытом работы от 5 лет, теперь согласны на кандидата с одним годом опыта, - приводит пример Владимирская. - Ситуация, честно говоря, чудовищная. С одной стороны, у вас есть вал рекламы, в которой вас убеждают, что пройдя курс, скажем, программирования, вы станете дико востребованным специалистом, за которого будут драться лучшие работодатели. Но уровень преподавателей, которые должны сделать вас такой звездой, стал критически низким. Вряд ли эти люди могут кого-то чему-то научить.

У руководителей крупных онлайн-школ своя логика. Мол, все курсы у них давно составлены, презентации заготовлены, задания разработаны - база есть. И не нужно быть интернет-гуру или вторым Макаренко, чтобы прогнать через эту базу очередную группу студентов. Это так называемая уберизация процессов: вам же не нужно, чтобы в аэропорт вас отвез водитель-ас - главное, чтобы машина работала исправно. Так с процессом обучения справится любой, у кого есть базовые навыки в нужной отрасли, при наличии готовых методических материалов. Так, по крайней мере, предполагается.

- Как бы там ни было, люди покупают курсы, которые якобы сделают их программистами или бухгалтерами за три месяца. Но учат нас там, простите, «Джамшуты», - отрезала Алена Владимирская.

ДОРОГИЕ МОИ УЧЕНИКИ

Почему так происходит, если онлайн-школы все более популярны и приносят хозяевам большие деньги? Могли бы хоть профессоров из МГУ зазвать.

- Могу только предположить, что все деньги в таких школах уходят на маркетинг и нарядную упаковку своих услуг. А надо расти, показывать прибыль и рост числа учеников, - рассуждает Владимирская. - Вот и приходится снижать зарплаты на фонд оплаты труда.

Но если присмотреться, растет количество даже не учеников, а самих всевозможных онлайн-курсов.

- Предложение обгоняет спрос, да и покупательская способность в любом случае ограничена. Нельзя же купить все курсы в мире, - говорит Ксения Марсова из образовательной платформы ИнтернетУрок. - Кроме того, рынок переполнен инфобизнесом и прочими недобросовестными «школами» (так называемые инфоцыгане, которые придумывают всевозможные курсы и торгуют ими в соцсетях, - Ред.). Попав в лапы таких «учителей», люди разочаровываются во всей системе образования.

К тому же крайне насыщен рекламный рынок. Онлайн-школы тратят огромные деньги на то, чтобы из каждого утюга говорили именно о них. Но что именно будут говорить о них клиенты уже после курсов, похоже, волнует не всех...

ВОПРОС РЕБРОМ

Нужна ли онлайн-корочка

Народ засел за учебники, презентации и домашние задания, но выливается ли это все в повышение зарплаты на новом престижном месте работы?

Большинство серьезных компаний-работодателей, куда мечтают попасть люди, которые учатся на программистов или таргетологов, предпочитают создавать собственные онлайн-школы, либо покупать и адаптировать под себя те или иные курсы. Реальное преимущество кандидату на собеседовании дают разве что дипломы очень крутых западных школ. Диплом Стэнфорда, например. А в случае с разрекламированными отечественными онлайн-курсами, учеба там говорит разве что о том, что человек хочет развиваться, готов тратить на это время, деньги и силы. А вот к уровню образования, которое он получил, могут возникнуть очень большие вопросы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменилось онлайн-образование

3755 рублей — средний чек на оплату услуг онлайн-образования

15% - рост среднего чека

На 31% выросло число компаний, оказывающих услуги онлайн-образования

На 13% снизилось число покупателей таких услуг

По данным Money. Приведены цифры за 2021 год по сравнению с 2020-м.