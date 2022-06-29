Путин «переименовал» Каспийский саммит в «Каспийскую пятерку»

29 июня 2022 года в Ашхабаде (Туркмения) открылся 6-й Каспийский саммит. Фото: REUTERS

Ашгабатдан ялкымлы Салам! А короче - всем привет из Ашхабада!

Честно скажу - я очень люблю приезжать в этот довольно жаркий (в летнее время) город - в эти дни он прогревается до плюс 40.

С Туркменией меня связывает моя юность и Советская Армия - я служил здесь в дивизионном оркестре,

Может, поэтому и приезжаю сейчас уже в третий раз освещать визиты Владимира Путина.

Нынешний мне запомнится, видимо, прежде всего, тем что - наряду с поездкой в Таджикистан (наш президент в минувший вторник, 28-го, отправился сначала туда, о чем я уже рассказал в предыдущей публикации) - эта зарубежная командировка лидера России - первая после начала специальной военной операции по освобождению и защите Донбасса от неонацистов.

На шестой Каспийский саммит Путин прилетел уже после того, как в Ашхабад прибыли президенты Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Эбрахим Раиси, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев.

Если говорить о национальном колорите, то в столице Туркменистана это прежде всего - новое здание аэропорта, его соорудили в виде гигантской парящей юрты. А ещё - витражи с национальным орнаментом, перетекающие уже в такие же самотканые ковры. Тоже недавно созданные, новые.

Руководителей государств - абсолютно всех - встречали кортежи, состоящие (каждый!) из десятка авто - только белого цвета.

Путина же у трапа поджидал его чёрный «Аурус» - со штандартом Президента России.

Саммиту предшествовали политические прелюдии. Лидер России, как перед этим и его коллеги, встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша (Верхней палаты Туркменистана), бывшим главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым, затем побеседовал с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Первый Каспийский саммит прошел здесь же, в Ашхабаде, 20 лет назад - 23 -24 апреля 2002-го. (Мне его тоже довелось освещать.) С тех пор он и проводится на регулярной основе.

«Каспийский регион - это стабильное бесконфликтное развитие», «Прикаспийские страны - это высокий уровень доверия, атмосфера дружбы и добрососедства».

Такие формулировки (а их можно встретить и в речах гоав государств, и в документах всех шести саммитов - давно уже стали своего рода эпиграфами уникального международного Института. Или даже - Университета.

На совместное фотографирование глав государств (это - традиционная церемония всех Каспийсских) президенты России и Туркменистана пришли раньше всех, и - пока собирались остальные участники саммита - ещё минут 10 поговорили.

- Сегодня можно с уверенностью сказать, что новый формат, основы которого были заложены 20 лет назад, состоялся - благодаря всем пяти государствам Каспийского региона, - заявил президент Бердымухамедов на встрече участников саммита в расширенном составе.

Президент Алиев заметил, что шестой саммит совпал с юбилеем экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова (ему исполнилось 65 лет. - А.Г.) и перечислил несколько десятков перспективных проектов - и чисто азербайджанских, и совместных. И ввёл, похоже, новый термин - «защита морской окружающей среды».

Президент Ирана Эбрахим Раиси:

- У нас есть ясная перспектива для продолжения пути.

Глава Исламской республики напомнил также не только о правах, но и обязанностях - всех, кто населяет регионы Каспия. А Каспийское море Его превосходительство назвал Морем Сотрудничества.

Лидер Казахстана Токаев отметил, что прикаспийские государства решают все вопросы только мирным путём:

- Каспий - море неограниченных возможностей… И надо совместно использовать эти резервы.

Путин «переименовал» саммит в «Каспийскую пятерку».

Вспомнил с благодарностью и Туркменбаши, и предыдущего президентнаиТуркменистана.

Слагаемые успеха, на взгляд российского лидера - развитие экономического сотрудничества, сохранение уникальной природы Каспия.

Плюс - борьба с терроризмом и оргпреступностью, безопасность мореплавания, искоренение браконьерства.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- Саммит Каспийских государств - очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона.

- В очном формате это, по-моему, чуть ли не первая встреча с начала пандемии…

Путин поддержал идею азербайджанского и казахстанского коллег нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные события и явления на Каспии, которые негативно влияют на благополучие и жизнь людей в регионе.

- Полагаем, - заявил российский лидер, - что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс создания соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция 2003 года…

- … В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции.

НАБЛЮДЕНИЕ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ «КП»

Нелишним будет отметить, что лидеры каспийских государств (кроме президента Ирана, а Путин «не в счёт») - выступали на русском языке. То есть, по сути эта «пятерка» работает почти без переводчика.

Уже 20 лет!