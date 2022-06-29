С тяжелобольной Анастасии Заворотнюк требуют денег

Актриса Анастасия Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Звёздам, разлетевшимся на моря этим летом, некогда следить за платежными обязательствами. Однако налоговая служба не дремлет, насчитывая знаменитостям очередные задолженности. Так, в базе данных должников ФРС сайт kp.ru обнаружил несколько известных фамилий.

Например, Ольга Бузова, которая сейчас снимает новое реалити-шоу в Африке, пропустила «письма счастья» на 72 тысячи рублей - это налоги с доходов телеведущей в качестве индивидуального предпринимателя. Судя по всему, платёж был выставлен недавно, а Бузовой, которая последние несколько месяцев была всецело поглощена своим сольным концертом, оказалось не до того.

Нашлись в списке должников и наследники Олега Табакова: младший сын Павел недоплатил налоговикам 7 тысяч рублей, а внук артиста Никита Табаков, живущий в США, накопил долг в России на 11,5 тысячи.

У Кристины Асмус висит просрочка в 47 тысяч рублей - это налоги с доходов, платежи за личный транспорт, штрафы и пени. От певца Александра Серова в ФНС ждут сумму в 16,5 тысячи; от Анжелики Варум - 21 тысячу рублей; от Бари Алибасова - 99 тысяч. А певица Анжелика Агурбаш установила антирекорд, накопив задолженность на 188 тысяч рублей.

Между тем, сразу у двух актрис ситуация оказалась еще серьезнее - они попали в «чёрный список» судебных приставов. Это значит, что в любой момент люди в погонах могут списать деньги с их карт или даже арестовать имущество. Так, «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая три года мужественно борется с раком головного мозга, задолжала налоговой 136 тысяч рублей. Из них 41 тысячу в этом году уже передали на взыскание приставам, оплату остальной суммы пока ждут в ФНС.

А Агата Муцениеце, которая в документах все ещё значится под фамилией бывшего мужа - Прилучная, перед налоговой чиста. От неё ждут уплаты 12 тысяч рублей - это долг за коммуналку.