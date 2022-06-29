Японский «голый Робинзон» провел 29 лет на необитаемом острове и стал там самым счастливым человеком на свете

Масафуми Нагасаки 29 лет жил на необитаемом острове Фото: Кадр видео

Роман про Робинзона Крузо покажется детской сказкой по сравнению с реальной историей 87-летнего японца Масафуми Нагасаки. 29 лет назад он потерпел кораблекрушение и оказался на необитаемом острове Сотобанари в полном одиночестве. Крохотный остров, находящийся недалеко от Тайваня, в ширину не превышал и километра. Он собирал «дары» цивилизации, которые прибивали волны к пляжу, - разбитые горшки, пластиковые бутылки, тряпки. Некоторое время он питался пойманной рыбой и яйцами черепах, но затем стал «убежденным вегетарианцем» и ел только растительную пищу, которой на острове было в избытке.

Как-то раз прошедший тайфун смыл в море его одежду, поэтому долгие годы Нагасаки ходил по острову в чем мать родила, чувствуя себя при этом самым счастливым человеком на земле. Ядовитые змеи, населяющие остров, частенько заползали в его шалаш, но никогда не жалили, пишет Daily Mail.

- Животные нападают только для того, чтобы выжить. Например, комар кусает для размножения, - признавался японец. - Но животные не причиняют вреда окружающим без цели. Только люди совершают поступки без цели, движимые только своим эгоизмом. На этом острове я свободен от всего этого.

До того, как оказаться оторванным от цивилизации, Нагасаки работал фотографом. Жизнь среди людей его вполне устраивала, и многие, очутившись на необитаемом месте, на его месте мечтали бы скорее вернуться в привычную людную среду. Многие, но не Нагасаки.

О его необычной судьбе мир узнал в 2018 году, когда местный рыбак случайно заметил пожилого мужчину, лежащего на пляже без сознания. Он выглядел слабым и истощенным. Власти Японии настоятельно просили Нагасаки вернуться домой. Тогда старик согласился.

В шумном городе он смог прожить только четыре года, адаптация к цивилизованной жизни шла тяжело, общение с людьми не клеилось, освоение новомодных гаджетов не давалось. Иногда он выбирался в город, чтобы мести улицы - Нагасаки был потрясен уровнем грязи. Но большую часть времени он просиживал в своей крохотной квартирке, прячась от человечества. А тут еще и пандемия коронавируса ударила.

- Большинство жителей его района смотрели на него с презрением и легким страхом, - рассказывает испанский путешественник Альваро Сересо, первый обнаруживший Нагасаки, но сохранивший его историю в тайне. - В традиционном обществе, подобном японскому, вряд ли найдется кто-нибудь, кто мог бы понять его эксцентричный образ жизни или его острое желание жить голым на необитаемом острове.

В итоге старик объявил, что возвращается на любимый необитаемый остров - старость он хочет встретить там, а возможно и умереть. Семья пожилого мужчины давно смирилась с его решением. Но не социальные работники, опекающие его. Они в свою очередь воспротивились, - отпустить Нагасаки «отдохнуть» на остров на некоторое время они готовы, а вот жить постоянно - нет, мол, уже старый, позаботиться о себе не сможет. Услышав, что ему разрешили вернуться на остров, мужчина расплакался.

- Убедить власти было несложно. Они не возражали, пока здоровье Нагасаки было в порядке, - сказал Сересо. - Конечно, мы ничего не говорили о его желании навсегда остаться на острове. Мы просто спросили у властей, может ли он остаться там на некоторое время.

Оказавшись на острове, Нагасаки снял одежду и победно вскинул вверх руки и закричал: «Я буду защищать этот остров, пока жив. Это все, что мне нужно».

- Найти место, где можно умереть, — важная задача, и я решил, что это место для меня, - признался японец, добавив, что мечтает умереть во время тайфуна, чтобы никто не мог спасти его в этот момент.

Но чем дольше Сересо и его помощники наблюдали за Нагасаки, тем больше убеждались, что он не сможет жить на острове в одиночестве как и прежде. За четыре года в городе он утратил инстинкты и потерял уверенность в своих силах.

Нагасаки попросил Сересо остаться с ним на острове на несколько дней, а затем согласился вернуться в город.

- К счастью, Нагасаки не было грустно уезжать. Кажется, он был рад, что ему дали шанс попрощаться со своим островом, — сказал Сересо. - Возможно, через несколько лет, если он по-прежнему будет хотеть провести последние дни на острове Сотобарани, мы осуществим это.