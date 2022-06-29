Уголь не обязательно сжигать: Анна Цивилева, глава компании «Колмар», - о развитии отрасли

Анна Цивилева, председатель совета директоров «Колмар Групп»

Эксперты говорят, что запасы газа закончатся через 50 лет. Спешим успокоить: запасов угля хватит на гораздо больший срок. Причем, в нашей стране эта отрасль продолжает развиваться. Председатель совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева рассказала в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме о социальном развитии города Нерюнгри и открытии в аэропорту новой взлетно-посадочной полосы, которую можно сравнить с ВПП Шереметьево.

ДЕФИЦИТ ПЕРСОНАЛА – САМАЯ ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

- Анна Евгеньевна, поговорим о вашей компании. Расскажите о программе корпоративной социальной ответственности, устойчивости и привлечении персонала на предприятие.

- Дефицит персонала для нас, наверное, самая острая проблема. Как бы мы не оснащали предприятие, сколько бы не вкладывали инвестиций, нам не хватает специалистов. Потому что привлечь молодого человека с семьей (а у нас средний возраст сотрудников – 38 лет) очень трудно. Климатические условия зимой тяжелые - минус 50, высокогорье, не очень развитая инфраструктура, надо признаться. Это трудно. Несмотря на то, что мы предлагаем очень хороший социальный пакет, высокие заработные платы, тем не менее, люди предпочитают жить в более комфортных регионах страны.

Поэтому мы включились в развитие нескольких направлений. Во-первых, активно развиваем социальную инфраструктуру. Строим спортивные объекты, проводим как спортивные, так и культурные мероприятия, оказываем помощь образовательным учреждениям, где учатся детишки наших сотрудников.

Во-вторых, начали (для нас впервые такой опыт) строительство крупнейшего не только в Южной Якутии жилого комплекса, где будут жить наши сотрудники. Район благоустроим, оснастим инфраструктурой.

Кроме того, мы предоставляем один из лучших социальных пакетов на Дальнем Востоке. За него нас неоднократно премировали Звездой Дальнего Востока как лучшего работодателя. Соцпакет позволяет не только получать медицинскую помощь, но и отдыхать за счет компании. Причем, не только работнику, но и членам его семьи. На фоне этого у нас созданы две интереснейшие программы – Лига молодежи и Лига женщин. Инициатива исходила от самих сотрудников, которые вовлечены в различные процессы. Создана музыкальная и танцевальная команды. Люди благодаря внутренней корпоративной культуре готовы творить, вершить, работать, обучаться и т.д.

- Насколько перечисленные факторы влияют на жизнь ваших сотрудников в Якутии?

- Наглядный факт: если раньше сотрудники московского офиса с трудом соглашались приезжать в долгую командировку в Нерюнгри, то сейчас стоит очередь. И это очень важно! Именно эмоциональное состояние, дух коллектива, очень мотивирует людей к работе. Используем в работе высокотехнологичное оборудование, современные IT-машины, на которых может реализовываться специалист, закончивший вуз или колледж. Получая, бесценный опыт работы непосредственно на производстве.

Поэтому мы активно сотрудничаем с обучающими предприятиями Дальнего Востока. Хочу сказать, что 90% наших сотрудников – промышленники. Это люди, которые непосредственно работают на производстве. Из них 76% - жители Южной Якутии и Республики Саха (Якутия). Это очень важно! В прошлом году компания запустила программу работы вахтовым способом на наших новых фабриках и шахтах местных жителей. У нас стали работать жители улусов, которые ничем, кроме как сельским хозяйством, никогда не занимались. А так как у нас заработная плата высокая, социальный пакет хороший, это улучшает качество жизни этих людей. Они с удовольствием обучаются, переквалифицируются и встают в ряды нашей компании.

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Слышал, что ваша компания уделяет большое внимание вопросам экологии. В какие проекты вкладываетесь?

- В экологию уже инвестировали порядка 5 миллиардов рублей. Это очень большие суммы. Но мы их изначально закладывали в наши инвестпроекты, потому что понимали, что современное производство не может работать по-другому. Ушли на подземную добычу угля, потому что это минимизирует загрязнение окружающей среды. Наше производство находится в десятках километров от ближайших населенных пунктов. Плюс применяется современное оборудование, которое как раз делает труд безопасным и экологичным. Многие операции совершаются без участия человека, с помощью машин. Даже машина по бурению управляется дистанционно.

Построили обогатительную фабрику закрытого типа, которая не позволяет сточным водам поступать в открытые водоемы. Плюс созданы дополнительные системы защиты - закрытые склады, предотвращающие пыление и загрязнение окружающей среды. Все, что существует в мире для защиты окружающей среды на промышленных предприятиях, мы сейчас используем. Создаем рабочие места, улучшаем инфраструктуру.

- По поводу инфраструктуры. В Нерюнгри когда-то была не самая безопасная взлетно-посадочная полоса…

- Мы профинансировали проект терминала аэропорта, потому что транспортная логистика очень ограничена. Сейчас в Нерюнгри построена одна из лучших взлетно-посадочных полос в России. Я могу ее сравнить, наверное, только со взлетно-посадочной полосой в «Шереметьево». А до этого туда просто не хотели прилетать самолеты.

- Считали ее опасной.

- Да. А сейчас к нам летают не только «Якутские авиалинии», но и другие авиакомпании - «S7», «Победа»… Это дает возможность людям по более дешевым билетам находиться на связи с большим миром: вылетать туда и для отдыха, и для получения медицинских услуг, и для получения образования в том числе. Мы со Сколково договорились об обучающей программе повышения квалификации наших сотрудников. Представители Сколково приехали к нам и обучили. Это был полугодичный образовательный цикл для всего руководящего состава. Вот этот дух развития очень эффективен. Наверное, он более эффективен, чем любые материальные затраты.

Создание такой среды и дает нам возможность развиваться и двигаться, при наличии некого дефицита кадров (у нас 1,5 тысячи вакансий свободно) все-таки развиваться и не только не сократить ни одного человека за период пандемии и сейчас, в тяжелый период санкций, но еще и нарастить. С 2014 года численность персонала компании выросла в 7,4 раза, с 800 человек до 6 с лишним тысяч. И мы продолжаем работать над этим.

ЗА ОТРАСЛЬЮ ДОЛГОЕ БУДУЩЕЕ

- Хотелось бы услышать ваш прогноз. Какой будет спрос на вашу продукцию в ближайшее время и в более долгосрочной перспективе?

- Вы знаете, этот вопрос очень актуальный. Временами хоронят угольную отрасль. Я могу сказать, что это не соответствует действительности. Человечеству нет смысла отказываться от тех возможностей, которые им предоставляет природа. Есть у нас в России такой альтернативный источник дешевой энергии. Кроме того, уголь – это еще и металлургия (например, наш коксующийся уголь), коксохимия, сорбенты… Кроме того, угольная отрасль за собой подтягивает развитие таких направлений, как машиностроение, железнодорожной инфраструктуры, портов (перегрузчиков, терминалов и т.д.). Поэтому я думаю, что за нашей отраслью все-таки есть долгое будущее. Эксперты говорят, что запасы газа закончатся через 50 лет, то угля нам хватит на гораздо большее время. Вопрос лишь в технологиях, минимизации влияния на окружающую среду, безопасности работы. И сейчас такие технологии есть. Посмотрите, в Японии: теплоэлектростанции работают – поднимается дым. Причем, не белый, а бесцветный.

Отказываться от тех благ, которые дают нам природные богатства России, ни в коем случае нельзя. Кроме того, эксперты говорят, что скоро самым большим дефицитом на Земле станет пресная вода. Ее надо очищать. Россия богата пресными запасами, но есть другие страны, у которых их будет явно в недостатке. А уголь является прекрасным экологическим сорбентом, мы знаем это, в том числе и по медицинской практике. Сейчас есть программа «Голубые океаны». То есть использование технологии в каких-то необычных направлениях – это вопрос разработки талантливых людей.