Промышленный технопарк и производство лекарств: что премьер Михаил Мишустин делал во Владимирской области

В среду Михаил Мишустин посетил Владимирскую область. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В среду Михаил Мишустин посетил Владимирскую область. Премьер осмотрел промышленный технопарк «Иксэл» в городе Киржаче. В этот технопарк входит девять предприятий, где работают около 2,5 тысячи человек. Резиденты технопарка реализуют государственную программу импортозамещения. Среди резидентов технопарка - крупнейшие производители климатической техники и оборудования, которые производят электрические конвекторы, системы вентиляции и центральных кондиционеров, а также радиаторы отопления. Мишустину показали участки роботизированной штамповки, автоматической линии порошковой покраски, сборочных линий тепловой техники, а также работу сварочного робота, который используется при производстве нагревателей.

Он также побывал на выставке готовой продукции резидентов технопарка. Мишустину приглянулись «умные» панельные радиаторы отопления отечественного производства.

- Смотрите, какая эстетика. Честно - захотелось в нашем Белом доме заменить эти панели, - сказал Мишустин.

Гендиректор Ижевского завода тепловой техники Максим Швец рассказал, что работой радиаторов можно управлять через вайфай из любой точки мира.

- Из любой точки мира не актуально, а вот из Белого дома можно, — пошутил Мишустин.

Премьер также отметил, что в производстве отечественных умных систем нужно использовать российскую электронику.

- На российских чипах можно делать в Калининграде, Зеленограде. И еще вам пару мест подскажу по секрету. Просто сто процентов надо в России делать, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что правительство разрабатывает новые льготные параметры работы промышленных кластеров для стимулирования инвестиций в наукоемкие производства. Новый режим должны разработать к осени.

Премьер также посетил фармацевтическую компанию «Генериум», которая специализируется на разработках сложных биотехнологических препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Мишустину рассказали, что компания выпустила 17 лекарственных препаратов, которые являются полным импортозамещением зарубежных аналогов, а четыре из них оригинальные разработки.

- Мы их называем импортоопережающими, поскольку они, с одной стороны, являются терапевтическими аналогами зарубежных препаратов, с другой стороны, они по отдельным показателям превосходят их в плане безопасности, эффективности, - рассказал премьеру генеральный директор центра Даниил Талянский.

Во Владимирскую область Мишустин прилетел из Москвы на вертолете. Во время полета премьер ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги М-12 (Москва-Нижний Новгород-Казань). Эта трасса обеспечит скоростное автосообщение между территориями Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областей, республик Татарстан и Чувашия. Три этапа строительства трассы проходят по Владимирской области. Уже в конце 2022 года во Владимирской области планируется открытие рабочего движения на участке М-12 протяженностью 26 км. Это позволит переключить часть трафика с Южного обхода Владимира (М-7 «Волга») и в целом разгрузить дорожную сеть Владимирской области. Время в пути от Москвы до Владимира сократится в два раза.