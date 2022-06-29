Андрей Леонов: "Если бы Саша Захарова возглавила "Ленком", было бы как во МХАТе при Дорониной"

Дочь режиссера Марка Захарова – актриса Александра Захарова судится с родным театром «Ленком» Фото: Борис КУДРЯВОВ

На 1 июля назначено судебное заседание в Тверском суде Москвы. В чем суть спора? Александра Марковна пытается доказать, что авторские права на спектакли её отца принадлежат ей, как единственной наследнице, а не театру или частному продюсерскому центру, который финансировал ленкомовские постановки последние 20 лет. Театр не имел права без ее согласия восстанавливать спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». И «папа этого не хотел».

Спектакль восстановили и вернули на сцену по решению директора Марка Варшавера. По его мнению, обвинения Захаровой безосновательны. Они от обиды и дурного характера. И вообще она метит в худруки, мол, уж если наследовать своему отцу, то не только его спектакли, но и кресло руководителя и рабочий кабинет.

Конфликт между Александрой Захаровой и Варшавером порядком подзатянулся. СМИ, телеграм-каналы не по одному разу по нему прошлись и всем фигурантам перемыли косточки. Как эта история выглядит изнутри?! Что думают артисты «Ленкома», и вообще что происходит в театре? Об этом я спросила актёра Андрея Леонова, который служит в этом театре более 40 лет. Он сын народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова.

Актер Андрей Леонов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Андрей - дипломат, говорит, что в театр приходит только репетировать и играть спектакли. Театральные интриги его не волнуют... Но это отмазка. Совсем в стороне быть не получится. Он играет главную роль в той самой «Поминальной молитве», которую восстановил Александр Лазарев, и против которой выступает Александра Захарова. Леонов счастлив, что выходит на сцену в роли молочника Тевье, как много лет назад это делал его великий отец.

- Это самая важная роль в моей профессиональной жизни. Роль, о которой можно мечтать, - не стал скрывать Андрей Евгеньевич. - Когда мой отец играл Тевье, он был единственным исполнителем. Сейчас по-другому. Тевье я играю в очередь с Сергеем Степанченко.

- Что интересного происходит в театре, какие новые спектакли ставят?

- Александр Лазарев ставит «Бег». Я репетирую Корзухина (в фильме "Бег" режиссеров Алова и Наумова эту роль сыграл Евгений Евстигнеев – Ред.). Сейчас на выпуске спектакль «Последний вагон», который ставит Антон Яковлев. Я и в нем занят. Не буду скрывать: таких значительных и заметных ролей у меня в родном «Ленкоме» никогда раньше не было. Я не хочу критиковать прошлое. Марка Захарова считаю своим учителем в профессии так же, как и своего отца. Просто у каждого артиста своя судьба. У каждого есть несыгранные роли, о которых мечтаешь, но их не предлагают. Мой отец мечтал, например, сыграть короля Лира, но не сложилось.

Сегодня в плане занятости и репертуара грех жаловаться. И не только мне. Многие артисты, в том числе молодежь, получили большие роли.

- Я это слышала: вся труппа работает. Но качество спектаклей сильно упало.

- О качестве спектаклей не мне судить, пускай это скажут зрители. Я же стараюсь на сцене выкладываться по максимуму, как нас учил Марк Анатольевич Захаров. Ленкомовские традиции в театре сохранились. Было бы хорошо, если бы все артисты занимались работой и не создавали ситуацию, которая этой работе мешает и разрушительна для всех.

- Вы про конфликт Александры Захаровой с директором театра Марком Варшавером?

- Я не хочу эту тему обсуждать. Марк Борисович очень многое для меня сделал. И для моей мамы тоже (Ванда Владимировна Леонова работала в литературном отделе «Ленкома» - Ред.). Мамы не стало год назад. Когда она заболела, вопросами, касающимися ее лечения, и всеми другими занимался Марк Борисович. Он взял на себя всё. И это касается не только моей семьи. Варшавер для актеров - папа и мама в одном лице. Что бы ни случилось в театре, он решает все проблемы.

У меня нет сомнений, что для семьи Марка Захарова он делал гораздо больше, чем для кого бы то ни было. После ухода Марка Анатольевича, пожелай Саша Захарова любой спектакль, любую роль, любого режиссера, уверен, Варшавер бы всё сделал для неё. Почему она выбрала путь конфликта, не знаю. Да и зачем тратиться на конфликт?

- Марк Борисович считает, что у Александры Марковны амбиции не только актерские. Хотела бы стать худруком, как Татьяна Доронина…

- Вы же наверняка слышали, что было во МХАТе, когда им руководила Татьяна Дорониной. Было тяжело… И у нас было бы то же самое. Думаю, многие актеры ушли бы из театра...