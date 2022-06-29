Камера сняла человека, подбросившего электронную сигарету, которая взорвалась в руках у подростка

Школьника из Подмосковья госпитализировали с травмами лица и рук Фото: СОЦСЕТИ

Сайту kp.ru стали известны новые детали странного ЧП, которое произошло несколько дней назад в подмосковных Химках.

Напомним, 26 июня прямо с улицы в больницу экстренно доставили 13-летнего подростка, у которого оказались повреждены руки, грудь и лицо - после взрыва электронной сигареты. Раненый заявил, что у него в руках взорвалась электронная сигарета. Читавшие эти новости «бывалые» махнули рукой: ну, некачественный агрегат парнишке достался. Курить в 13 лет, конечно, нехорошо, но кого этим сейчас удивишь… Однако следом подоспела дополнения. Сам мальчишка уверял, что он вообще не курит (ага, так мы и поверили, - снова мазнули рукой «бывалые» комментаторы из интернета). Но тут вступила бабушка парня. Женщина заявила, что эту самую электронную сигарету она за несколько часов до того обнаружила в почтовом ящике. Мол, подумала, что важная какая-то вещь и принесла домой. Положила на подоконник. Оттуда ее и взял 13-летний Сережа (имя изменено).

- Это была популярная модель китайского производства, - рассказал корреспонденту kp.ru сам подросток. - Бабушка не знала, что это такое, я объяснил. «Электронка» была ей не нужна, и я ее забрал.

Вроде как хотел попробовать покурить «гаджет».

Дальше события развивались самым страшным образом: едва мальчик сунул сигарету в рот, как она взорвалась. Пострадали руки, лицо, губы, зубы. По самым скромным прогнозам, из больницы его вряд ли выпишут раньше, чем через месяц. А сколько займет восстановление - даже медики не берутся пока судить. Слава богу, что жив!

Но откуда взялась злополучная электронная сигарета в почтовом ящике? Район, где произошло ЧП - частный сектор...

При этом на домах некоторых местных жителей установлены видеокамеры. Полицейские отсмотрели записи и на одной из них обнаружили-таки подтверждения слов бабушки и внука. В кадр попал некий человек в темной одежде с капюшоном (высокий, худой, явно не подросток, - Авт.), который предположительно и подбросил устройство с «сюрпризом». По крайней мере, он подходит к дому, в котором живет бабушка раненого школьника, и будто что-то опускает в ящик.

Камера сняла человека, подбросившего электронную сигарету, которая взорвалась в руках у подростка Фото: Кадр видео

Лежащий в больнице Сергей по нашей просьбе посмотрел это видео.

- Парень на записи - очень высокий, на вид взрослый, по камерам видно, что он не просто так подошел к дому, готовился, - говорит подросток. - Но у меня нет предположений, кто это. Я не узнаю этого человека.

Таинственного человека ищет полиция.

Пока что уголовное дело уже возбуждено по ст.238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (наказание по ней - до 2 лет лишения свободы). Однако теоретически действия «подбрасывателя» могут квалифицировать еще и по иной статье. По какой - зависит от того, был ли у этого человека умысел навредить кому-то. Но чтобы это выяснить, человека с видео надо сначала задержать.