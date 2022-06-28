Подросток из Химок рассказал, как электронная сигарета взорвалась в его руках: «Оглушило, был болевой шок»

Сейчас мальчик в больнице с тяжелыми травмами Фото: СОЦСЕТИ

Пострадали пальцы рук, лицо, губы, зубы – обычная электронная сигарета надолго отправила на больничную койку 13-летнего школьника из подмосковных Химок.

- Бабушка ребенка нашла в почтовом ящике, принесла домой. Предположительно, она не знала, что именно оказалось у нее в руках, - говорят собственные источники kp.ru.

Зато ее внук Сережа знал. Что произошло дальше – сейчас разбираются следователи.

Сам Сережа утверждает, что хотел просто посмотреть, как устроена «электронка». Его друзья поддерживают эту версию: мол, он за ЗОЖ, не курит, а сигарету вообще нес на мусорку.

- Я приоткрыл верхнюю крышку, немного наклонился, чтобы лучше было видно. И тут бомбануло, - объяснял он родным, а потом и следователям.

Электронная сигарета взорвалась прямо у него в руках, чудом не оторвало пальцы, но они сильно пострадали. Как и лицо.

- После взрыва я не понял, что произошло. Был болевой шок. Полностью оглушило, звон в ушах. Он прошел только к приезду «Скорой помощи», то есть минут через 30, как мне показалось, - рассказал Сережа корреспонденту kp.ru.

Пострадали пальцы рук, лицо, губы, зубы – обычная электронная сигарета надолго отправила на больничную койку 13-летнего школьника из подмосковных Химок. Фото: СОЦСЕТИ

Эту версию следователи сейчас проверяют. Как и две другие. Первая – что мальчик все-таки пытался закурить сигарету. И вторую – что ее кто-то злонамеренно подкинул в почтовый ящик, а знал ли этот «кто-то», что устройство неисправно, пока не ясно.

В общем, вопрос в этой истории пока больше, чем ответов. Возможно, часть из них помогут прояснить записи с видеокамер на домах у мальчика и его соседей. Уголовное дело возбуждено по ст.238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Вот только кого привлекать к ответственности за травмы подростка пока не ясно.

Мы продолжаем следить за развитием событий.