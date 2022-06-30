Письма с внутренней Украины: «Хочется как-то помогать вашим войскам!»

Спецкор "КП" узнал, чем живут простые украинцы спустя четыре месяца после начала спецоперации. Фото: Zuma\TASS

Казалось бы, за 4 месяца украинская пропаганда должна была сделать все, чтобы настроить против России даже тех, кто ей симпатизировал в начале cпецоперации, но делал это молча, не выдавая свои эмоции. Однако, мне продолжают писать люди с еще подконтрольных Киеву территорий, делиться своими страхами и даже пытаются помогать. Десятки людей из Славянска и Краматорска, Авдеевки и Константиновки буквально каждый день присылают координаты украинских подразделений в их городах. И фото последствий ударов по ним – чтобы российская артиллерия могла скорректировать огонь. Знают, что если их поймают за руку, то в лучшем случае осудят за госизмену. Но в условиях военного времени вряд ли довезут до суда. И все равно — они пишут о том, чем жили и живут все эти сложные четыре месяца.

ХАРЬКОВ:

Жду возможности попасть в ополчение

«Адекватные люди и до войны боялись высказывать свою позицию, все обсуждения только со своими дома. А сейчас некоторые даже дома шепотом говорят. Боятся всего, очень многие не знают и не хотят знать свою историю и эти люди больше всего подверглись влиянию телевизора и интернета, инакомыслие вытравливалось абсолютно везде.

Для очень многих, особенно для молодых, все отношения с РФ начались 24 февраля, а то что было до никто даже не вспоминает. Жил-жил в Инстаграме и модных тусах, а потом внезапно начинают падать ракеты. О чем говорить с этими людьми? Лично за себя могу сказать - жду возможности попасть в ополчение».

Жители Харькова стоят в очереди за гуманитарной помощью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОДЕССА:

Нам страшно, что вы остановитесь и не придете к нам

«В русскоязычной Одессе полностью лишили детей возможности учиться в русских классах, я уже не говорю о русских школах... Только частные школы, за огромные деньги давали такую возможность. Каждое 9 мая наши памятники огораживали решетками и мы несли цветы, проходя через металлоискатели и выворачивая карманы.

В Одессе до сих пор есть очень много людей разного возраста, которые считают себя частью огромного и справедливого Русского Мира. И нам очень страшно, что, не дай Бог, вы остановитесь и не придете к нам. За 8 лет мы привыкли молчать, наверное, вы назовете это трусостью... Надеюсь, освобождение позволит нам избавиться от страхов! Прошу не разглашать мои контакты, чтобы не подвергать мою семью опасности».

«Утро. Транспорт молчит. Это звенящая тишина, даже постоянные, обожающие зарядиться утренней руганью пассажиры молчат.

Коллектив на работе молчит. Утренний кофе не в компании, поодиночке. Начальство – проукраинское. Целый день крутится какое-то радио с идиотскими русофобскими шуточками.

Попереть против можно - уволиться и быть дома. Но как выживать? Родители - пенсионеры, двое детей. Варианты работы в Одессе отсутствуют. Вот честно, говорю с детьми, что да, могут быть взрывы, настоящая война, будет сложно, страшно, но это единственный выход, чтоб у них было БУДУЩЕЕ... Мы ждем вас! Очень!»

Одесса в июне 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КИЕВ:

Заговорите на русском — скажут, что Гитлера на вас нет

«В госорганах сегодня, говоря на русском языке, вы рискуете столкнуться с презрением. Или, как было со мной, вас будут учить говорить правильно и обвинят в непатриотизме. На улице вы рискуете столкнуться с галицайского прикида файнымы хлопакамы (или бомжеватого вида стариками), которые при русской речи обвинить вас в «кацапье, которое понаехало» и «жидве, на которую Гитлера нет».

Приходя на лекции, вы попадаете под каток пропаганды, смачно макающей вас в известное содержимое под улюлюканье меньшинства одногруппников и молчание большинства. Следом, вы беседуете с родственниками так, словно ходите по лезвии бритвы - не дай Бог вам задеть политику.

Вы заходите на любой сайт и видите пустопорожний русофобский треп. Причем, исключительно на мове.

За любое неправильное слово вас как диверсанта арестует СБУ или подстрелит тероборона. И все это несмотря на то, что большинство силовиков - русскоязычные, с мучениями выдавливающие из себя мову.»

В Киеве заговорить на русском - себе дороже. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧЕРНИГОВ:

Матерная фраза про русский корабль — на всех билбордах страны

«Привет вам из Нежина Черниговской обл. В самом Чернигове нацистская вырусь демонтировала памятник Пушкину, установленный ещё в 1900 году. Эта гнусность вообще не укладывается в голове. К слову, в центре Нежина стоит самый первый памятник в Российской империи великому русскому писателю Гоголю. Установлен в 1881 году. Нежинский университет тоже имени Гоголя. Конечно, ждем от нацистов сноса и этого памятника.

Мэр Нежина откровенный бандеровец Александр Кодола, за которого проголосовали только 38% избирателей из 35% явившихся на выборы! Кодола на инициировал снос с постамента танка Т-34 и выставил этот вопрос на голосование на городском портале. Снос поддержали лишь 21% горожан, 79% против. Потому что абсолютное большинство тут против русофобии. Но мэр все равно повесил над администрацией бандеровский красно-чёрный флаг. И проводит пробандеровские шествия.

Напоследок хочу привести строки из гоголевского "Тараса Бульбы": "Что, взяли, чёртовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придёт время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.. "

В Чернигове демонтаж бюста Пушкина снимали на видео, для истории. Фото: Кадр видео

«Парня-наркомана, который сказал матерную фразу про Русский военный корабль (моя супруга училась с ним в школе) после возвращения домой из сытого российского плена (хотя его похоронил сам президент), назвали героем.

Все происходящее вокруг — чистой воды сюрреализм. Сейчас объясню.

С первого дня спецоперации (агрессивной войны, как тут ее называют) люди превратились в каких-то идиотов. Первое моё удивление было, когда на второй или третий день все билборды страны завешали фразой про Русский военный корабль.

Неужели нет более насущного в первые дни войны, нежели тратить деньги на «украшение» городов матом размером в полтора метра на фоне украинского флага.

Водители сразу обклеили свои машины этой фразой. Будто показывая: я свой идиот, ребята. А теперь эти обклеенные машины стоят в километровых очередях за подорожавшим в три раза бензином, которого еще и нет.

Наш ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций) каждый день пыхтит над тем, какими бы мыслями обогатить головы дурачков. И самое обидное, у них это выходит.

- Цены растут в геометрической прогрессии, а давайте-ка радоваться санкциями против России.

- Наших парней с востока везут колоннами рефрижераторов, как свиные туши, а давайте-ка снесём ещё какой-то памятник под радостные возгласы.

- 6 миллионов украинцев свалили за рубеж, а давайте-ка радоваться победе на Евровидении, сделанной этими же беженцами по смс из Европы, которая не хочет нас уже терпеть.

- 90% населения через 3-4 месяца окажется за чертой бедности, а давайте-ка радоваться оружию по ленд-лизу.

И апофеоз этого - как пограничники тайком притащили столб, вкопали у границы с Россией, сделали селфи и убежали от страха. Но показали Зеленскому, что они молодцы».

Эвакуация из Днепропетровска (Днепра) Фото: REUTERS

ДНЕПРОПЕТРОВСК (ДНЕПР):

Приходится притворяться украинцем

«В душе и по крови я - русский, мой родной язык – русский. И мне сейчас приходится притворятся этаким украинцем, чтобы выжить и не попасть в руки СБУ... Нас много, тех кто не перекрасился после 2014 года, ждем освобождения от нациков.

Сегодня опять видел военную технику, идущую в сторону Донбасса. Большинство вооружений перебрасывают не поездами, а везут по трассе фурами. И с аэропорта нашего каждое утро взлетают «Сушки». Просто мне надоело молчать, нужно как-то помогать вашим войскам в уничтожении наших общих врагов».

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Если бы начали выпускать из города мужиков, война бы уже закончилась

Жизнь последних месяцев глазами жителя Харькова

1. Еда.

После начала конфликта начались проблемы с хлебом, несмотря на то, что город не был блокирован. Гуманитарку давали каждый день, но качество было жутким. Спасало то, что в городе осталось 30% населения. Месяц назад ежедневную гуманитарку отменили, осталась только президентская раз в месяц, мол работа есть (на самом деле нет!), идите и покупайте себе еду сами.

2. Настроения в городе.

10-25% пророссийских - остальные даже не украинцы, а просто сошедшие с ума, обозлённые, потерявшие человеческое лицо. Все попытки задать логические вопросы глушатся и отсекаются, буквально нельзя спросить в духе: «Снаряд прилетел с юга, русских там нет, кто же стрелял?» ибо за такие вопросы начинают косо смотреть.

Сначала тут всех убеждали, что Россия скоро проиграет или сдастся. Но после «Азовстали» все молчат. А под это молчание каждый день теряются города и села, теперь это называется «выравнивание фронта и истощение противника». Но в основном настроения «свалить». Оставшиеся осознали, что победы не будет, и думают только как уехать. Главная проблема - не выездные мужчины. Если б начали выпускать мужиков, война бы уже кончилась.

3. Люди.

После «великого контрнаступления», которое отодвинуло русских от Харькова аж на 3-5 км, население частично вернулось, сейчас в городе около 700 тысяч человек. Если начнется новая битва за Харьков население снова просядет до процентов 30.

Знаю немало тех, кто уехал насовсем и ещё больше тех, кто будет цепляться в Европе до конца. Велико число тех, кто не переедет в Россию ни под каким предлогом. И одновременно многие считают, что если б русские взяли Харьков наскоком и сразу, было бы лучше.

4. Добровольцы.

Добровольцы закончились в первый месяц, большинство шло в тероборну, ее тогда не отправляли на фронт, платили и можно было стричь деньги на блокпостах. Сейчас - только мобилизация.

Раздача гуманитарки, очередь. Подъезжает автобус и грузовик с солдатами, солдаты выскакивают и начинают окружать очередь. Мужики, смекнув, что к чему, дают дёру. Солдаты открывают стрельбу в воздух, половине сбежать удалось. Остальных - в автобус, там - офицер с принтером печатает повестки. Паспорта забирают и отдают только уже в военкомате.

5. Отношение к украинской власти.

За 10-25% русских говорить не надо, их мнение понятно, жаль только, их ловят (доносы + вся сотовая связь слушается, за звонок в Россию сразу отправляют «на подвал»). 4 месяца войны и обстрелов очень сильно подорвали психику. Диванные патриоты, уехавшие за границу в первые дни, все еще рассказывают про перемоги, но даже местные «вышиватники» хотят набить им морду.

«Азовсталь» стала сильным ударом. Одни сказали, что Зеленский ублюдок, другие сделали вид что «ничего не произошло».

Многие дома украинские войска специально разносят в хлам, так как европейцы дают деньги на их восстановление. Больше разрушений - больше денег.

6. Личные ощущения

Морально очень трудно, когда видишь безумие всех вокруг. Когда видишь, как друзья, которые ещё недавно были адекватными, сходят с ума и начинают тебе рассказывать, как русские выбирают кого какой ложкой насиловать. Все эти люди как будто погибли.

Самое ужасное ещё то, что в этой яме горя очень часто приходится просто смотреть на страдания людей (и зверей, знали бы вы сколько кошек и псов погибло, их бросили), так как помочь им ничем не можешь.

Множество аполитичных людей в первые дни переметнулось на украинскую сторону, собирали деньги для ВСУ, вступали в тероборону, а потом вместе с большинством укропатриотов уехали. И как только они покинули город, я впервые за всю жизнь почувствовал его своим. Я как будто переехал.

Из телеграм-канала «Историк-алкоголик»