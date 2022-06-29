Минобороны: киевский режим дал приказ «спалить Авдеевку до тла» вместе с жителями

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев Фото: Минобороны РФ

Загнанные в «котлы» украинские националисты продолжают планировать свои диверсии и провокации. Довольно примитивные, но кровавые и жестокие.

Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли.

Об этом свидетельствуют и радиопереговоры. Перевод с украинского языка привел как пример руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев:

«... у нас приказ спалить Авдеевку до тла...

...а что с мирными...

...да по.. (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте, ... (нецензурная лексика) по домам ...».

«Цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ», - отметил генерал-полковник.

Фото: Минобороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада № 80 «Снежок» (ул. Парковая) и школы № 35 (ул. Ярослава Мудрого) дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развернуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия».

- «В Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Екатерининская) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита».

- «В Северске Донецкой Народной Республики на территории школы № 3 (ул. Энергетиков) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, при этом в спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы под предлогом обеспечения их безопасности».

«Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права», - обратил внимание Мизинцев и подчеркнул, что все это происходит при «молчаливом согласии стран «цивилизованного» Запада».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 650 человек, в том числе 3 259 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 190 202 человека, из которых 346 595 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 339 190 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 205».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 3 642,24 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 40 651 взрывоопасный предмет».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 37 770,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 231 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 343,3 тонны гуманитарной помощи».