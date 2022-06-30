Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 июня 2022 года: НАТО все же хочет воевать до последнего украинца, а поляки все меньше помогают беженцам

В НАТО считают, что конфликт разрешится лишь военным путем Фото: REUTERS

Треть боевиков у Лисичанска сдались

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил, что под Лисичанском прошла массовая сдача в плен бойцов ВСУ. В эфире «Соловьев Live» он указал, что активные боевые действия из пригородов Лисичанска переносятся далее. Мирошник заявил: «Около трети боевиков сдались в плен. Количество пленных и погибших уточняется». До того помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что у этого города Народная милиция ЛНР задержала дюжину иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного Лисичанска. Этим «солдатам удачи» повезло — других украинские заградотряды ставят к стенке.

В НАТО считают, что конфликт разрешится лишь военным путем

Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии, сообщил, что на саммите НАТО шестому президенту Украины было заявлено: конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Руководитель бельгийского правительства уточнил, что у лидеров альянса была возможность предметно переговорить с украинским лидером. Де Кроо заявил: «Очень важно продолжать говорить с Зеленским, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя. И мы должны продолжать поддерживать президента и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя». Всегда приятно слышать такие слова от отважных представителей такой мощной военной державы, как Бельгия, которая с помощью британцев и французов билась с вермахтом в 1940-м целых 18 дней.

Поляки должны больше и лучше помогать украинцам

Анджей Халицкий, который трудится депутатом в Европарламенте, заявил, что помощи, которую жители Польши оказывают украинским беженцам, недостаточно. Эту озабоченность он высказал в своем обращении к Еврокомиссии. Халицкий тревожится, что объемы необходимой беженцам финпомощи сейчас больше тех, что в данный момент может себе позволить Варшава. А из-за ухудшения экономической ситуации в стране, да и в Европе в целом, оказывать приличное содействие украинцам все сложнее и сложнее. Халицкий обратился к ЕК с вопросом: «Планирует ли Еврокомиссия запустить программы по оказанию как краткосрочной, так и долгосрочной поддержки украинских беженцев?». Любопытно, что издание Rzeczpospolita ранее писала, что поляки не поддерживают предоставление украинцам пособий, а с июня приезжим был отменен бесплатный проезд в городском транспорте. В гостях хорошо, а дома лучше.

Под Курском сбили соседский «Стриж»

Роман Старовойт, курский губернатор, написал в соцсетях: «Публикую фотографии сбитого нами беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет». Беспилотник сбили накануне, около 22:15, восточнее Курска. По информации главы региона, пострадавших или разрушений не зафиксировано. Такой БПЛА «Стриж» Ту-141 является оперативно-тактическим разведывательным беспилотником, он был разработан в ОКБ имени Туполева 48 лет назад, а использоваться начал в 1979-м. То есть уже последние схроны вскрывают украинские командиры?

Диверсионную группу повязали на Херсонщине

Краснодарский ОМОН, действующий на территории Херсона, совместно с другими подразделениями задержал диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. В ее арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Сейчас все члены украинской ДРГ дают показания по планируемым диверсионным акциям. Их объектами должны были стать пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области. Кстати, среди вооружения задержанной ДРГ оказался и пластид со средствами взрывания. Шли б вы на Одессу — не вышли б к Херсону, хлопцы.

Как Россия укрепляет подступы к Крыму

Дмитрий Белик, депутат Госдумы от Севастополя, сообщил, что сейчас активно укрепляются дальние подступы к Крыму. Это делается во избежание провокаций со стороны киевских властей. Член комитета ГД по международным делам заявил: «Россия укрепляет дальние подступы к полуострову, в том числе, в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны». Белик напомнил, что сам полуостров является сгустком военной техники и многоуровневой системы противовоздушной обороны. Это надо постоянно напоминать некоторым горячим головам, сидящим по берегам Днепра в среднем его течении.

Американцы наказали 5 компаний из КНР за поддержку русских

Financial Times сообщает, что Минторг США внесло в «черный список» пять китайских компаний. Почему? А из-за подозрений в сотрудничестве с армией России не только до, но и после начала спецоперации на Украине. Издание пишет о компаниях Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta Logistics. Для них вводятся ограничения на приобретение американских товаров и товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям. Алан Эстевес, замминистра торговли США, заявил: «Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят». Посольство Китая в США заявило, что власти КНР не предоставляют России военную помощь и играют конструктивную роль в продвижении мирных переговоров. Но янки никому не верят и ничего не прощают, забывая лишь об одном: бумеранг возвращается всегда, а Китай древнее Америки раз в 5. Или в 6.

Британец в Донецке не хочет умирать

Шон Пиннер, подданный Ее Величества, осужденный в Донецкой народной республике на смертную казнь, подал кассационную жалобу на это решение. В случае ее отклонения будет писать прошение о помиловании. Его адвокат Юлия Церковникова заявила: «Мы подали кассационную жалобу. Срок рассмотрения - два месяца. Если ее отклонят, будем писать прошение о помиловании». 9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна ( у которого уже нашли психопатию), сдавшихся в плен в Донбассе, к высшей мере наказания за наемничество. Жизнь хороша, и жить - хорошо.

В ООН звучит голос разума

Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России в ООН, во время выступления на заседании Совбеза, заявил: «Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной. Чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», Полянский также добавил, что Запад «продлевает агонию» незалежной поставками вооружения: «Чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями». Очень верное предложение.