Сбежавшая из России Светлана Лобода объявила о тяжелой потере

Светлана Лобода Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода несколько месяцев назад уехала из России, где жила последние годы. Она зарабатывала баснословные гонорары на частных вечеринках и много гастролировала. В Москве у артистки есть шикарный дом и трехкомнатная квартира. Перебравшись в Европу, 39-летняя исполнительница сидит без концертов и съемок. А на днях объявила о тяжелой потере.

Когда-то Светлана Лобода получала за выступление 75 тысяч евро. Ее райдер только на питание в один день составлял 800 тысяч рублей.

Приличный доход знаменитости приносила и реклама в соцсетях. Но теперь миллионы остались в прошлом.

Артистка рассказала правду о своих потерях. Она опубликовала сообщение, полное боли.

Оказывается, после начала спецоперации с ее аккаунта в соцсети началась массовая отписка. "С 24 февраля отписалось 400 тысяч человек из 14 миллионов подписчиков", - сокрушается Лобода.

Почти полмиллиона человек - это серьезные цифры. Ведь количество подписчиков напрямую влияет на то, какие гонорары заплатят за рекламу. В сложившихся обстоятельствах это едва ли не единственный источник дохода, который остался у артистки.

Ранее концертный директор Евгений Морозов раскрыл, сколько денег вложила в Лободу ее бывший продюсер Нателла Крапивина. "Примерно два-три миллиона долларов в год. Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Нателле знакомство с певицей принесло популярность", - признавался он.