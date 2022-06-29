Герои спецоперации «Z»: старший сержант Пятин на подбитом танке выиграл дуэль и уничтожил взвод националистов

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Надо уметь слушать солдата, и тогда вы почерпнете новые силы, новые мысли для руководства войсками», - говорил единственный в истории СССР маршал Советского Союза и Польши Константин Рокоссовский. А еще, один из крупнейших полководцев Второй мировой войны, что командовал парадом Победы писал: «Война - суровая проверка людей. Так было и так всегда будет. Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим».

НАВЯЗАЛ ДИВЕРСАНТАМ СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ

Младший сержант Григорий Сазонов

Младший сержант Григорий Сазонов Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Григорий Сазонов в составе группы штурмовал опорный пункт националистов. Обороняясь, противник вел ответный минометный огонь в сторону российских военнослужащих. Несколько десантников, в том числе командир группы, получили ранения. Оценив обстановку, младший сержант Сазонов, взяв радиостанцию командира, вызвал боевую машину для прикрытия и эвакуации раненых.

До прибытия машины Григорий вынес раненных сослуживцев из-под огня противника и оказал им первую медицинскую помощь. Заняв оборону, Григорий огнем из стрелкового оружия, сорвал попытки националистов, взять в плен раненых. После того, как был взят опорный пункт националистов, продвигаясь к населенному пункту, занятому боевиками, Григорий обнаружил группу вражеских диверсантов.

Доложив своему командиру о местонахождении врага, Григорий Сазонов принял решение навязать бой и не дать противнику возможность сменить позиции. Ведя плотный огонь по националистам, Григорий позволил своей группе обойти врага с флангов. Результатом смелых и грамотных действий младшего сержанта Григория Сазонова стало окружение и полное уничтожение диверсионно-разведывательной группы противника из 10 националистов, без потерь с нашей стороны».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ВЗВОД НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший сержант Сергей Пятин

Старший сержант Сергей Пятин Фото: Минобороны РФ

«Экипаж танка под руководством старшего сержанта Сергея Пятина, выполняя боевую задачу в составе батальонно-тактической группы, вел наступление на укрепленный район противника. Встретив ожесточенное сопротивление, командир танковой роты принял решение обойти укрепленные позиции националистов с фланга. Совершив маневр, подразделение зашло во фланг противника, которого поддерживало до 300 человек пехоты и восемь БМП, занявших выгодный рубеж на опушке леса. Танк старшего сержанта Пятина одним из первых вышел на огневую позицию.

Сергей двумя прицельными выстрелами уничтожил танк и БМП противника. В ходе боя по танку старшего сержанта Пятина было выпущено несколько противотанковых управляемых ракет и до двух выстрелов из ручных противотанковых гранатометов. Очередное попадание по танку Сергея вывело из строя башню. Сориентировавшись в ситуации, он дал команду механику-водителю маневрировать так, чтобы можно было вести огонь по противнику. Благодаря грамотным действиям и точному выполнению команд, старший сержант Пятин смог продолжить вести прицельный огонь, уничтожив при этом танк и БМП, расчет гранатометчиков и до 20 человек пехоты противника.

В результате проявленного мужества и профессионализма старшего сержанта Сергея Пятина удалось выполнить поставленную задачу. Противник, несмотря на численное превосходство, оставил позиции».

УДЕРЖАЛ ПЛАЦДАРМ НА БЕРЕГУ РЕКИ

Гвардии старший сержант Алексей Скулкин

Гвардии старший сержант Алексей Скулкин Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Алексей Скулкин, действуя в составе подразделения, под миномётным обстрелом противника, одним из первых форсировал водную преграду и приступил к захвату рубежа обороны противника. Река находилась на пути следования наших войск, и препятствовала освобождению населённого пункта, занятого националистами. Закрепившись со своей группой на выгодном рубеже противоположного берега реки, Алексей организовал оборону, выставил наблюдательный пост, чем обеспечил прикрытие наводимой переправы для дальнейшего продвижения подразделений второго эшелона, а также подразделений боевого и тылового обеспечения бригады морской пехоты. Противник неоднократно предпринимал попытки вернуть контроль над берегом, однако Алексей Скулкин, вместе с подчиненными смогли их все отразить. Смелые и решительные действия Алексея Скулкина обеспечили быстрое наведение переправы и стремительную переброску войск на противоположный берег».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Глава военного ведомства вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также были вручены: орден Мужества, медали «За отвагу», медали «Жукова» и «Суворова». Ранее все военнослужащие были удостоены государственных наград указом президента РФ Владимира Путина», - говорится в сообщении Минобороны России.

Министр поблагодарил кавалеров орденов и медалей за службу, пожелал им скорейшего выздоровления и предложил раненым офицерам новые должности в Минобороны России: подполковнику Сайфуллину - должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища, а старшему лейтенанту Цыдыпову - старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, все необходимые меры уже приняты и военнослужащие в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.

КСТАТИ

В Луганской Народной Республике для сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии состоялся концерт Юлии Чичериной. Перед началом мероприятия росгвардейцы показали известной российской певице захваченную технику противника, попросили расписаться на футболках и разгрузках.

В Луганской Народной Республике для сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии состоялся концерт Юлии Чичериной

Юлия Чичерина исполнила песни «Ту-лу-ла», «Жара», «Мой рок-н-ролл», а также представила несколько новых композиций, среди которых ярко выделилась «Армата».

После концерта певица сфотографировалась на память с военнослужащими и сотрудниками ведомства.