Ушел Райхельгауз, пришел - Астрахан

Директором «Современника» станет Юрий Кравец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще неделю назад поползли слухи, что под занавес сезона в столичных театрах грядет смена власти. 4 июля заканчиваются контракты у Иосифа Райхельгауза (худрук театра «Школа современной пьесы»), Алексея Аграновича (Гоголь-центр) и Виктора Рыжакова ("Современник"). Говорили, что Департамент культуры не продлил с ними контракты. Сегодня стало понятно, что не только не продлил, но и не стал дожидаться 4 июля.

В «Школу современной пьесы» придет режиссер Дмитрий Астрахан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба депкульта объявила вечером 29 июня, что худруком Театра им. Гоголя (официальное название) станет Антон Яковлев, в «Школу современной пьесы» придет режиссер Дмитрий Астрахан. «Три столичных театра возглавят не только хорошо известные театральной общественности, но и полюбившиеся публике режиссеры и деятели искусств. Новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений».

Худруком Театра им. Гоголя (официальное название) станет Антон Яковлев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

52-летний Антон Яковлев, сын народного артиста СССР Юрия Васильевича Яковлева, довольно известный в театральной среде режиссер. В его багаже много постановок в разных московских театрах. В частности, именно сейчас он выпускает спектакль в «Ленкоме» - «Последний вагон». Дмитрий Астрахан еще больше известен широкому зрителю благодаря своим фильмам – «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и другим. Он и сам много снимается как актер. Он поставил 40 спектаклей в разных театрах. Человек более чем профессиональный.

Директором «Современника» станет Юрий Кравец. Когда-то он был первым заместителем Олега Табакова, когда тот руководил МХТ им. Чехова. После Кравец стал директором театра Et Cetera, которым руководит Александр Калягин. Он тоже очень опытный профессионал. За творческую часть в «Современнике» будет отвечать худсовет.