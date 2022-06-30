Дочь Олега Газманова пришла на выпускной в платье, напоминающем нижнее белье

Дочь Олега Газманова Марианна закончила школу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Супруга Олега Газманова рассказала в соцсетях о том, какой наряд выбрала для школьного выпускного бала ее дочь Марианна. 18-летняя девушка сама придумала и нарисовала дизайн вечернего платья.

- Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс. Цвет был выбран сложно зеленый под ее рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала, - написала Марина Газманова. Супруга певца сообщила, что платье в итоге сшила дизайнер из Дагестана Амина Сулиманова.

Подписчики оценили эффектный дизайн наряда Марианны. При этом многие отметили, что платье с корсетом и вставками телесного цвета очень напоминает нижнее белье. Фолловеры считают такой фасон слишком смелым для выпускницы средней школы.

Марианна сама придумала и нарисовала дизайн вечернего платья, а также выбрала его цвет. Фото: соцсети.

Марианна Газманова закончила частную гимназию «Хорошколу» с золотой медалью. Год обучения в ней стоит почти полтора миллиона рублей. Марина Газманова рассказывала, что дочь очень переживает из-за экзаменов. Девушке тяжело далась подготовка к ЕГЭ, но в итоге она успешно сдала все экзамены и получила золотую медаль.

Помимо эффектной внешности дочь певца унаследовала многие таланты родителей. Марианна училась в школе с театральным уклоном, где, кроме общеобразовательных предметов, осваивала пение, танцы, актерское мастерство, историю театра и джаза, а также брала уроки игры на гитаре. Девушка танцует в студии Аллы Духовой «Тодес» хип-хоп и брейк-данс.

Марианна Газманова закончила частную гимназию «Хорошколу» с золотой медалью. Фото: соцсети.

Кроме дочки Марина и Олег воспитывают сына Филиппа. Еще один сын Родион появился у Газманова в предыдущем браке. Первенец певца долго искал себя в бизнесе, пока не понял, то его гораздо больше манят шоу-бизнес и ТВ. Сейчас Родион выступает на сцене и ведет программы на телевидении.