В Кузбассе кошки спасают экспонаты музея

Музей находится в здании первой городской пожарной части. Фото: Алена Кихаева

“Экспонаты руками не трогать". Это правило музея на них не распространяется. Кошкам Маше, Ане и Рыжей можно все: и трогать, и ходить, и даже спать на выставочных экземплярах. Вот Маше, например, нравится отдыхать на голове у статуи лошади.

Первая представительницы кошачьих здесь появилась три года назад. Вечером во ворота пожарной части постучались местные ребятишки. Детвора просила спасти котёнка. Он сидел на дереве в соседнем дворе, а рядом - свора собак. От испуга малыш забрался аж на кромку дереву. Пожарные подогнали машину и с помощью трехколенной выдвижной лестницы достали котейку. Хозяев животного не нашли и тогда спасатели решили поселить его в музее при по пожарной части.

Светлана Баяндина, ведущий методист музея «Пожарная часть». Фото: Алена Кихаева Фото: другой источник.

- Когда приходила осень, начиналось нашествие: мыши же бегут в теплые места, где можно что-то покушать. Они начали грызть даже мебель. Вот до чего доходило. Нужно было каким-то образом решить эту проблему, а единственное решение – это, конечно, завести хороших кошечек, которые будут помогать беречь то, что на сегодняшний день мы собрали, - рассказала kp.ru Светлана Баяндина, ведущий методист музея «Пожарная часть».

Музей находится в здании первой городской пожарной части – деревянном доме, которому уже почти 100 лет. Пролезть сюда мышам сложности не составляло. Никакие таблетки и липучки не спасали. А потом появилась Маша.

- Я сидела в кухонном помещении, кошка спокойно лежала на столе. Мышка появилась в соседней комнате. Вы представьте, она это почувствовала. Моментально вскочила и понеслась в соседнюю комнату. Я даже сначала не поняла, что случилось. А тут уже кошка появилась, в зубах – мышь, - вспоминает Светлана Баяндина.

Кошки спасают экспонаты музея. Фото: Алена Кихаева

Через полгода появились еще две блюстительницы порядка – Аня и Рыжая. Их тоже привезли спасатели. Вынесли из горящего дома, но хозяева не объявились.

Кошки в музее не пропускают ни одной мышки. Вдоволь наигравшись с добычей, они преподносят ее то ли в качестве благодарности, то ли в качестве отчета о проделанной работе спасателям. Те, в свою очередь, приносят им лакомства.