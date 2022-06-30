Пригожин просит обнародовать обещанный компромат на себя от Little Big

СМИ распространили цитату мужа певицы Валерии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу несколько СМИ распространили цитату мужа певицы Валерии: «Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон». Незадолго до этого ребята из Little Big переехали в США и теперь позиционируют себя как: панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса. А после этого выложили на YouTube антивоенный клип «Generation Cancellation». Это многие восприняли как предательство и отречение от Родины.

Пригожин:

Я не говорил, чтобы у них отнимали гражданство. Я вообще не призывал никогда кого-либо лишить гражданства Российской Федерации, даже у самых нехороших людей. Боюсь, что, к сожалению, ваши коллеги, нарушают журналистский кодекс. Вырвали какие-то мысли из контекста ради громкого заголовка. Участники группы граждане России и для того, чтобы призывать кого-то чего-то лишить, как минимум, нужно обладать этой компетенцией. Они должны нарушить закон и только суд может принимать решение, кого лишать гражданства, а кого нет.* Это не мое решение. И не мой призыв. Я этого не делал.

Панкин:

Но участники группы в это поверили. Софья Таюрская утверждает, что знает что-то вас компрометирующее. Цитата: «У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?»

Пригожин:

- Пожалуйста, я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности, я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя. Я на протяжении многих лет, как женился на певице Валерии, нахожусь как «За стеклом» в программе. Специально, сознательно не скрываю ни свои поездки, ни свою позицию гражданскую, я нахожусь в зоне видимости. Специально избегаю ситуаций под названием «Замочная скважина».Стараюсь вести открытый образ жизни. Я с удовольствием узнал бы что-то новое про себя, но только не выдуманное, а что-то действительно стоящее и настоящее.

*Конституция РФ запрещает лишать россиян гражданства.