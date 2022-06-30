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Звезды30 июня 2022 10:58

Пригожин просит обнародовать обещанный компромат на себя от Little Big

Продюсер не призывал лишить гражданства музыкантов, покинувших Россию
Иван ПАНКИН
Иван ПАНКИН
СМИ распространили цитату мужа певицы Валерии

СМИ распространили цитату мужа певицы Валерии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу несколько СМИ распространили цитату мужа певицы Валерии: «Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон». Незадолго до этого ребята из Little Big переехали в США и теперь позиционируют себя как: панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса. А после этого выложили на YouTube антивоенный клип «Generation Cancellation». Это многие восприняли как предательство и отречение от Родины.

Пригожин:

Я не говорил, чтобы у них отнимали гражданство. Я вообще не призывал никогда кого-либо лишить гражданства Российской Федерации, даже у самых нехороших людей. Боюсь, что, к сожалению, ваши коллеги, нарушают журналистский кодекс. Вырвали какие-то мысли из контекста ради громкого заголовка. Участники группы граждане России и для того, чтобы призывать кого-то чего-то лишить, как минимум, нужно обладать этой компетенцией. Они должны нарушить закон и только суд может принимать решение, кого лишать гражданства, а кого нет.* Это не мое решение. И не мой призыв. Я этого не делал.

Панкин:

Но участники группы в это поверили. Софья Таюрская утверждает, что знает что-то вас компрометирующее. Цитата: «У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?»

Пригожин:

- Пожалуйста, я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности, я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя. Я на протяжении многих лет, как женился на певице Валерии, нахожусь как «За стеклом» в программе. Специально, сознательно не скрываю ни свои поездки, ни свою позицию гражданскую, я нахожусь в зоне видимости. Специально избегаю ситуаций под названием «Замочная скважина».Стараюсь вести открытый образ жизни. Я с удовольствием узнал бы что-то новое про себя, но только не выдуманное, а что-то действительно стоящее и настоящее.

*Конституция РФ запрещает лишать россиян гражданства.

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