Россия слышит гул большого времени

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

30 июня на московской дискуссионной площадке клуба «Валдай» собрались российские и зарубежные политологи, представители науки, деятели искусства. Они говорили о меняющихся системах ценностей во всем мире, о том какое глобальное мировоззрение пытается навязать нам Запад и как на это должна отвечать Россия. По большому счету, речь шла о российской национальной идее, которая уже очень долго обсуждается, но официально пока так и не сформулирована. Однако участники дискуссии пошли дальше и попытались понять духовный настрой наших соотечественников в условиях начавшегося нового этапа конфронтации западного мира с Россией и другими государствами, стремящимися сохранить свой суверенитет.

Ведущий мероприятия - председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий обратил внимание, что возобновление коллективным Западом тотальной холодной войны с Российской Федерацией сделали духовные ценности каждой из сторон орудием для достижения определенных внешнеполитических интересов. После распада СССР западная культура заняла доминирующие позиции на планете. Появилась «новая этика» в вопросах взаимоотношения полов, чуждая многим странам. Россия же сохраняет свои традиционные ценности наряду с демократическими идеалами прогрессивного общества.

- Если раньше государства могли как-то отгородиться от чужой морали, не замечать ее, то сейчас это сделать невозможно. Все видят все, - отметил Быстрицкий.

Режиссер, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов выразил убеждение, что конфликт интересов, связанных с идейно-духовными предпочтениями, возникает внутри человека, а государство лишь улавливает запрос на новый вектор развития, постепенно придавая ему форму идеологии.

- Я заметил, что сейчас вдруг по-новому зазвучала советская литература и драматургия 20-х - 30-х годов. Она интересна не сюжетами, а ощущением того, что люди жили в эпическое время, когда ставились и решались труднейшие задачи, от которых зависело будущее всего общества, - считает режиссер. - Мне кажется, сейчас мы вступили в похожую эпоху. Люди испытывают в себе конфликт между большой системой ценностей и мелкой - вопросами быта, личного комфорта. Россия слышит гул большого времени.

О том, как идейно-духовный ландшафт влияет на внешнеполитическое соперничество, рассказал член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин.

- После окончания холодной войны Россия взяла «отпуск» в вечном противостоянии с Западом - искала себя, пыталась встроиться в систему западных политических, экономических, культурных институтов. Но после 2014 года, после Крыма, начался новый и, по-видимому, долгий период конфронтации, - полагает Тренин. - Задача - конкретизовать практическую политику, крепить связи с «незападом». Упор на традиции - это не архаика, а возврат к базовым ценностям, данным человеку. Но было бы ошибкой сводить все лишь к религиозным заповедям - мир куда более многолик.

Димитрис Константакопулос, экс-советник Премьер-министра Греции Андреаса Папандреу, сказал, что сожалеет об исчезновении Советского Союза, но рад, что Россия возвращается на мировую арену в качестве самодостаточного суверенного государства, хотя и в трагических обстоятельствах, связанных с событиями на Украине. По его мнению, в ценностном плане Москве следует Брать пример с Китая, который «максимально использовал возможности, предоставленные глобализмом, для собственного развития, но сохранил свой рынок и суверенитет, не отказался от социалистической идеи (пусть и весьма специфической), а главное - сохранил в массовом сознании образ Запада как непримиримого врага».

С этим согласился старший научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Лю Чжицинь.

- Нет всеобщих, единых для всего мира ценностей. Мы должны воспринять и объединить все лучшее, все подходящее из них, а не навязывать скопом, как пытается делать Запад, - подчеркнул представитель КНР. - Считаем успехом для себя в этом плане то, что за четверть века нам удалось сделать в Гонконге. Там был полностью прозападный настрой, но сейчас картина сильно изменилась.

Помощник Президента РФ, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко выразил сожаление, что в России мало внимания уделяется интеллектуальному разнообразию. В то же время он признал, что обществу необходима национальная идея, сформулированная предельно коротко и конкретно. В США это «американская мечта», нацеливающая простого человека на достижение успешности и богатства, обеспечивающих материальную независимость.

В целом участники дискуссии в клубе «Валдай» сошлись во мнении, что система ценностных ориентиров по принципу «свой-чужой» должна формироваться государством более активно, с использованием медийных и общественных структур.