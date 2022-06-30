Вспоминаем 8 ярких показов Московской недели моды на ВДНХ

Фото: nikvoznesensky

Рассказываем про восемь самых запоминающихся показов ВДНХ прошедшей недели:

- Бренд CHAPURIN открыл программу, представив коллекцию haute couture «Антология» в сопровождении пианиста Риада Маммадова и его ансамбля. В новых моделях дизайнер Игорь Чапурин переосмыслил своё наследие в «высокой моде». Образы, представленные 21 июня, практически полностью выполнены вручную и существуют в единственном экземпляре. Они не привязаны к трендам, потому останутся актуальными вне зависимости от сезона.

CHAPURIN

- Новая коллекция челябинского бренда PASESHNIC продемонстрировала игру с объёмом и фактурой: полупрозрачные платья сменялись плотными вариантами с глянцевым блеском. Нежно-розовые, голубые, синие, кирпичные, белые и чёрные образы дополнялись букетами цветов и яркими резиновыми калошами.

PASESHNIC

- Салон свадебных и вечерних платьев Paulain из Хабаровска презентовал коллекцию в лучах заходящего солнца. Бренд представил широкую линейку образов: приталенные силуэты, воланы, экстремальные разрезы платьев и декорированные подолы. Эффектным завершением показа стала модель в обтягивающем свадебном платье в пол.

Paulain

- Показ бренда Mila Anderst открыли летние костюмы белого цвета из прозрачных тканей и гофре. На смену им были представлены костюмы со звериным принтом, а закрывали показ модели в пальто чёрного цвета и яркой фуксии. В качестве декоративных элементов использовались бахрома и страусиные перья на манжетах и воротниках.

Mila Anderst

- Петербургский дизайнер Любовь Бабицкая вдохновлялась гипнагогией — состоянием между бодрствованием и сном. В новой коллекции бренда можно увидеть большое количество пайеток, бархата и неизменного патина. Актуальность коллекции видно в современных силуэтах, транспарентных материалах и цветовой гамме. Фундаментальные плотные образы гармонично сочетаются с лёгкостью и женственностью, а классический чёрный цвет представлен в широком разнообразии текстуры: от плотного тяжелого бархата, до тонкой невесомой сетки.

Любовь Бабицкая

- Дизайнер из Якутска MARFAFEDOROVA представила очередное сочетание сумасшедших красок и необычных фактур. Просторные платья свободного кроя в соседстве с геометрическими образами, пастельные тона в сочетании с цветочными рисунками. Не обошлось и без визитной карточки дизайнера — принта в виде фигуры лошади с шахматной доски. Разнообразие деталей и форм наполняет ностальгией и нежностью. Модели одновременно создают образ тонкой, но сильной девушки.

MARFAFEDOROVA

- Дизайнер из Кабардино-Балкарии Джамиля Афашагова представила новую коллекцию бренда SaiJamin. Линейка основана на чёрный, алом и белом цветах и продолжает серию переосмысления национального черкесского костюма. В коллекции, как и прежде, много вышивки и национальных узоров. Несмотря на закрытые фасоны, модели выглядят утончённо и женственно. В завершении показа был представлен образ из юбки макси с серебристым леопардовым принтом в сочетании с бархатной жилеткой и объёмное белое платье из цветочного кружева.

SaiJamin

- Серию индивидуальных показов завершила динамичная презентация бренда VOLEGOV. Свободный крой, экстра мини, юбки макси с высокими вырезами, удлиненные рукава и купальники в сочетании с тренчем — все эти образы создают пограничное состояние, которое и искал дизайнер Алексей Волегов. Мокрая ткань и облегающие силуэты. Коллекция «ON THE BRINK» провоцирует зрителя, не позволяя ему остаться равнодушным.