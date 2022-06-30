Стало известно, сколько времени россияне тратят на соцсети

30 июня отмечается Всемирный день социальных сетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 июня отмечается Всемирный день социальных сетей. С их появлением наша жизнь сильно изменилась: выросло число виртуальных друзей, а вот живого общения, наоборот, стало намного меньше. В честь праздника сайт KP.RU провел опрос и выяснил, сколько времени россияне обычно проводят в соцсетях.

Оказалось, что большинство респондентов заходят в соцсети каждый день. При этом 12% сидят в сетях целыми днями напролет.

«Я работаю в соцсетях, поэтому провожу в них очень много времени», - признается участница опроса.

«Многие здесь, в сетях, просто живут», - говорит другая.

Треть россиян проводят в социальных сетях по 3-4 часа. За этот вариант опроса проголосовали 36% респондентов.

Четверть опрошенных заходит в соцсети на часик, но зато каждый день. Люди проверяют сообщения, пролистывают последние новости, смотрят обновления у друзей, но большую часть времени все же стараются уделять живому общению.

«Чем меньше в сетях проводишь времени, тем лучше. Ведь живое общение все равно ничто не заменит», - говорит участница исследования.

16% россиян рассказывают, что пользуются соцсетями от скуки. Если они заняты или чем-то увлечены, то могут по нескольку дней не заходить в аккаунт, а вот если делать им нечего, то могут целый день провести, бессмысленно листая ленту или переписываясь с кем-то.

Оставшиеся 12% опрошенных заявили, что стараются вообще не пользоваться соцсетями или пользоваться только в случае необходимости. Они заходят в свой профиль не каждый день, и не «залипают» в ленте. Более того, некоторые и вовсе приняли решение удалиться из соцсетей, чтобы не терять зря время. Кто-то в сецсетях и не регистрировался в меру возраста.

«Я вообще не захожу в соцсети уже третий год. И жизнь прекрасна», - делится участник опроса.

Исследование в социальных сетях и мессенджерах провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,1 тысячи человек.