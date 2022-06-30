Почему Россия ушла со Змеиного

Остров Змеиный, который покинули российские войска. Фото: REUTERS

ПРИКАЗАНО ВЫВЕСТИ ГАРНИЗОН

Эта новость стала сенсацией дня: Минобороны России объявило о выводе войск с острова Змеиный.

Ну и как же объяснена причина отхода с "куска скалы" в Черном море, который наши войска заняли еще в феврале - в самом начале спецоперации - и который обороняли до самых последних июньских дней?

А вот как: "Вооруженные силы России в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели свой гарнизон.

Тем самым продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Чёрного моря".

ИДЯ НАВСТРЕЧУ

Киев давно раздувал скандал вокруг украинского зерна, которое скопилось в портах Одессы. Украина на всех перекрестках вопила, что Россия мешает его вывозить. "Нет проблем, - сказала Москва, - разминируйте ваши же фарватеры и вывозите". Фарватеры до сих пор от украинских мин не расчищены. Коридор не открыт.

Ну и что? Как этому мешали российские войска на Змеином, который в 120 километрах от Одессы? Да никак. Но, видите ли, Украина "серьезно опасалась", что "пушки на Змеином" будут топить зерновозы.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КАМЕННЫЙ БЛОКПОСТ

Зачем на самом деле Украина цеплялась за Змеиный? Конечно дело не в баржах с зерном. Этот остров, по сути, "каменный блокпост среди моря", позволяющий контролировать любые корабли, которые могут таскать оружие в Одессу.

До спецоперации у Украины на Змеином был целый разведцентр, построенный американцами. Его радары могли сканировать пространство на полтысячи километров вокруг. В эту зону попадали и половина Румынии и вся Молдова. На острове был еще и центр радиоразведки.

ТРИ ШТУРМА

За последние месяцы Украина штурмовала Змеиный 3 (!) раза. Только в ходе первого штурма Киев потерял 60 десантников, 2 самолета, 3 вертолета и дюжину беспилотников. И все безуспешно. Через месяц атака повторилась. И снова провал.

А 22 июня (выбрали же дату!) Украина снова пытались захватить Змеиный, нанеся по нему удары. И делали это при помощи американцев, - в небе в это время висел стратегический беспилотник-разведчик США «Глобал Хок» RQ-4». Украинские военные били по острову всем, чем могли, - и ракетами «Точка-У», и «Ураганом» и американскими гаубицами М-777 и французскими «Цезарями» - с позиций южнее Одессы.

И вот наш гарнизон, скрипя зубами, оставил остров...

ДОСЬЕ "КП"

Остров Змеиный расположен в 35 километрах от дельты Дуная. По сути, это вершина подводной скалы 500 на 600 метров. Даже питьевой воды на нем нет. Её привозят с материка.

Кстати, остров получил свое название за большое количество змей, которые его когда-то наполняли.

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