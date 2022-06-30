Песков посоветовал обратиться в Минобороны России с вопросом о выводе войск с острова Змеиный

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о выводе российских войск с острова Змеиный, посоветовав обратиться в Министерство обороны РФ.

Напомним, в четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ заявило, что «в качестве шага доброй воли» российские военнослужащие завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели свой гарнизон, который находился на этой территории.Как отметил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, выводом своего гарнизона с острова Змеиного Вооруженные силы РФ показали мировому сообществу, что Москва не препятствует усилиям Организации Объединенных Наций (ООН) для предоставления гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

- Все детали тоже к военным, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Так он ответил на вопрос о том, согласовывался ли вывод войск с президентом РФ Владимиром Путиным.