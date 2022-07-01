В России зарегистрировали первый отечественный препарат для лечения от алкоголизма Фото: Shutterstock

В России зарегистрировали первый отечественный препарат, направленный на лечение от алкогольной зависимости. Неужели теперь станет возможно то, что не удавалось раньше ни кодированием, ни другими лекарствами и процедурами, – полное излечение от пристрастия к спиртному? «Комсомолка» спросила у профессора кафедры клинической психологии и психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета, доктора психологических наук, клинического психолога Ольги Рычковой.

- Заявленный препарат относится к классу так называемых «блокаторов опиоидных рецепторов», и эти препараты известны фармакологам и используются наркологами с 70-х годов 20 века, - говорит эксперт. – Да, действительно, обычно они выпускались зарубежными компаниями, при этом всегда проходили этап клинических испытаний и имели доказанную эффективность. Если посмотреть на эту эффективность глазами клинического психолога, то мы видим определенную цепочку терапевтических эффектов.

КАК РАБОТАЮТ ЛЕКАРСТВА ОТ АЛКОГОЛИЗМА (блокаторы опиоидных рецепторов):

1) препараты снижают вызываемую алкоголем эйфорию, тем самым обесценивая употребление спиртного; то есть делают выпивку бессмысленной;

2) как следствие – постепенно, на протяжении длительного времени, ослабевает влечение к приему алкоголя;

3) раз влечение ослабло, то человек пьет алкоголя меньше;

4) как результат – снижается частота рецидивов болезни.

Правда, тут есть большое «но». Препарат нужно принимать систематически, не отступая от плана лечения.

Предполагается, что зависимый от спиртного человек, для которого эйфория от спиртного настолько желанна, что он готов забыть про еду, сон, работу и все на свете, самостоятельно будет принимать лекарство, которое сведет на нет весь эффект от того, что он пьет.

- Пациенты не пьют эти лекарства, - говорит Ольга Рычкова. – Как иногда можно прочитать на форумах зависимых: «Пить спиртное одновременно с блокатором – это мазохизм!» Зарубежные фармкомпании, пытаясь преодолеть эту сложность, пошли по пути создания пролонгированных форм, когда однократное введение инъекции позволяло добиться эффекта замены ежедневного приема препарата в течение месяца. Но и в этом случае рекомендовалось обязательное использование психотерапии в формате так называемого «мотивационного консультирования» для того, чтобы убедить пациента сделать очередную инъекцию, действующую месяц. Кстати, наиболее эффективными признавались программы, в которых пациента использовал препараты не менее полугода.

Как именно планируют добиться подобного эффекта - приема препарата в течение полугода - отечественные специалисты, не известно.

- Чтобы страдающий от алкоголизма человек был мотивирован на прием лекарств, нужны специальные психотерапевтические технологии, которые будут применять врачи психиатры-наркологи, клинические психологи профильных учреждений, в идеале – и врачи соматической сети, - считает Ольга Рычкова. – И только в этом случае мы можем получить позитивные эффекты даже самого «правильного» и «уникального» лекарства. То есть, нужен комплексный подход, сочетающий фармакотерапию и психотерапевтические технологии.