Путин объяснил, почему антироссийские санкции могут привести к голоду в мире

Президент Индонезии Джоко Видодо прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным надвигающийся мировой голод. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Индонезии Джоко Видодо прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным надвигающийся мировой голод. Юго-Восточная Азия, как и Африка, очень рассчитывали на наше зерно, а из-за санкций поставки практически прекратились. Теперь иностранные политики спешно пытаются найти какой-то выход.

Российский лидер принял Видодо в зале со знаменитым безразмерным овальным столом, за которым не раз сидели европейские политики во время визитов в Москву. Только коронавирус уже прошел, и Путин с индонезийским коллегой сели за небольшим протокольным столиком в стороне от интерьерного гиганта.

- Надеюсь, что Россия не продлит запрет на экспорт зерна и не введет квоты на экспорт удобрений, - с небольшой укоризной заявил Джоко Видодо.

- Нет ограничений на вывоз удобрений. В начале прошлого года мы думали первоначально обеспечить собственное сельское хозяйство. Но на сегодня объемы производства таковы, что у нас нет ограничений на поставку, - парировал российский лидер.

Глава страны добавил, что «против наших портов ввели санкции». У аграриев большие проблемы с фрахтом судов, со страхованием перевозок. Именно это создает трудности на рынке продовольствия. А поставки из Украины (которым мы никак не мешаем) вообще на погоду не влияют. На долю Киева приходится только 2,5% от глобального рынка зерна и 0,5% от общего производства еды.

- Санкции не касаются вашего продовольствия, - заметил президент Индонезии.

- Только формально. Но под санкции попали владельцы компаний, производящих удобрения, члены их семей. Это затрудняет заключение контрактов, проведение финансовых операций. Санкции формально не введены против продуктов, но созданы условия при которых поставлять их гораздо сложнее, - объяснил Путин.

На дефицит еды повлияла и политика Вашингтона. Раньше Штаты продавали продуктов больше, чем съедали. Сейчас Америка наоборот ввозит на 17 млрд. больше, чем экспортирует.

- Денег напечатали, перекупили продовольствие, а развивающиеся страны остались не у дел, - резюмировал президент.