Как вдохнуть в промыслы новую жизнь: мастера расскажут о народной культуре на фестивале «Белый июнь»

Как вдохнуть в промыслы новую жизнь, соединить традиционные ремесла и креативные индустрии – этим вопросам посвящен съезд народных мастеров. Фото: официальный сайт Дома народного творчества Архангельской области

С первого по третье июля этого года в рамках фестиваля новой культуры «Белый июнь» в Архангельске состоится съезд «Традиция в современном мире», который соберет лучших мастеров и экспертов по традиционной народной культуре.

Министерство культуры и Дом народного творчества региона стали организаторами данного мероприятия, а участниками будут известные народные мастера Поморья и Вологодской области, ведущие эксперты в сфере фольклора, этнографии, экономики, социологии, а также художники, искусствоведы и научные сотрудники крупных московских и питерских музеев и заповедников.

- Интеграция русских народных промыслов в обычную жизнь поможет нам сберечь традиции, популяризировать декоративно-прикладное искусство среди жителей страны, среди молодых людей, - отметил директор Дома народного творчества Архангельской области Руслан Боднарук.

Он добавил, что по результатам работы съезда ожидаются новые идеи и предложения по внедрению промыслов в повседневную жизнь. Нельзя недооценивать важность самостоятельности и востребованности на потребительском рынке народных художественных промыслов, поддержать которые решила и медиагруппа «Комсомольская правда» в своем специальном проекте под названием "Самобранка". На сайте проекта можно узнать о традициях России, современных предприятиях, хранящих и успешно развивающих ремесло (см. "СПРАВКА").

Пленарное заседание, с которого 1 июля начнется работа съезда «Традиция в современном мире», откроет глава художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при министерстве культуры региона, заслуженный работник культуры РФ Владимир Бурчевский.

После этого свои выступления начнут эксперты, первым из которых станет доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ольга Осипова. Кандидат социологических наук поделится экспертным мнением о развитии креативных территорий в местах традиционного бытования народных художественных промыслов России. Старший научный сотрудник государственного музея-заповедника «Царицыно», кандидат искусствоведения и заслуженный работник культуры России Юлия Иванова рассмотрит основные вопросы по теме в своем докладе «Народное искусство и наше «время неопределенности».

Гости и другие участники съезда также смогут поделиться своим мнением: во время практической части мероприятия они расскажут о своих успешных кейсах, об использовании народных промыслов в современном обиходе и для развития туризма в стране.

В ходе стратегической сессии участники уделят внимание новой для Архангельской области теме «Кластер НХП как драйвер регионального развития».

В 11:00 первого июля на площади перед зданием Архангельского театра драмы имени Ломоносова в Петровском парке будет открыта выставка-конкурс на лучшее художественное изделие «Двинской гостинец», в которой будет представлено более сотни работ.

Вход на мероприятие будет полностью свободным. Победителей объявят 3 июля в 10:30 на площадке у театра драмы. Там же подведут итоги съезда мастеров «Традиция в современном мире».

Кроме того, в Петровском парке 1-3 июля мастера поучаствуют в ярмарке креативных индустрий. Там они представят традиционные изделия народных художественных промыслов.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».