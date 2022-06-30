Тополя проклинают, а зря: Деревьям просят дать второй шанс в городах

Специалисты объясняют, что эти деревья быстро растут, неприхотливы в уходе и способны очищать воздух даже без листьев Фото: Shutterstock

Каждое лето возвращаются вечные темы: баталии из-за кондиционеров, поиск секретных способов спасения от жары, вереница проклятий комарам и тополиному пуху. Специалисты, кстати, считают, что тополь попал в опалу незаслуженно. Реабилитировать имидж «великана» сегодня пытаются ботаники, ландшафтные дизайнеры и урбанисты. Говорят в один голос: тополь - отличное городское дерево. Почему - объясняет руководитель «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева:

- У нас в демонстрационном саду высажены несколько сортов и видов тополей. Люди непосвященные смотрят и не понимают, что за красивые деревья? Отвечаешь - удивляются! Тополя давно не в моде. Если бы вы в начале «нулевых» пошли в садовый центр и попросили там саженец тополя - продавцы бы очень удивились. Никому они не нужны были… А наш питомник одним из первых собрал большую коллекцию тополей со всей страны. (В России, к слову, растет около 30 видов тополей, - Авт.). Сегодня саженцы у нас покупают тысячами: садовые центры, муниципалитеты, частные клиенты. Берут на городское озеленение, для благоустройства территории предприятий. Реже - на частное озеленение.

Руководитель «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева: Фото: Иван МАКЕЕВ

МОЩНЕЙШИЙ НАСОС

Фразеологизм «легкие города» - как раз про тополя. У них колоссальная поглощающая способность. Углекислого газа (CO2) они поглощают в разы больше других городских деревьев. (Потому его так обожали советские урбанисты). За вегетационный сезон (пока листья зеленые) дерево фильтрует 180 кг углекислого газа и выделяет 30 кг кислорода. Взрослый тополь в 25-30 лет - в этом плане в 7 раз эффективнее взрослой ели. Значительно эффективнее липы, клена, дуба, березы, рябины.

Тополь поглощает сернистый газ, аммиак, оксиды азота и другие вредные для человека вещества. Листья тополя аккумулируют городскую пыль. Одно дерево тополя белого «собирает» 53 кг пыли за вегетационный сезон. При этом тополь «работает» не только листьями, но и ветками, и корнями.

А еще тополь выделяет фитонциды. Эти активные вещества убивают стафилококки, кишечные палочки, грибные инфекции. Почки тополя - мощное антимикробное средство в фитотерапии.

ТОПОЛЯ БЕЗ ПУХА

- У нас про тополя забыли, отмахиваются. Хотя за границей не прекращается селекция тополей. Тополь растет и быстро набирает древесную массу, вынослив и неприхотлив. Так что это дерево используется не только для городского озеленения.

По словам специалиста, в России заказчики тополя берут неохотно: боятся пуха.

- Но современный ассортимент тополей - это преимущественно мужские, не пушащие деревья, - объясняет Ирина Савватеева. - А как хороши пирамидальные сорта тополей в ландшафтном дизайне!

Пирамидальный тополь - очень эффектная вертикаль. Такая всегда нужна в дизайне садового пространства. Органично смотрится как летом, так и зимой, в безлиственном состоянии.

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ

- В природе тополь - пойменное растение. А поймы рек очень богаты питательными веществами, - продолжает эксперт. - Именно такие почвы наиболее благоприятны для выращивания тополей. Поэтому тополя нужно высаживать в богатый питательный грунт, хорошо готовить посадочную яму. Важно обеспечить обильный полив в первые два года жизни растения на новом месте. Когда тополь приживется, он будет менее требователен к влаге. И вполне устойчив к засухе.

При посадке важно поставить растяжки, чтобы деревце было хорошо закреплено, не раскачалось в посадочной яме, как можно быстрее «хваталось» корнями на новом месте.

Сколько живут тополя? В дикой природе встречаются «старожилы», возраст которых переваливает за 300-400 лет. Гибридные тополя, выведенные человеком, живут около 150 лет - если вдали от магистралей, в парках, при хорошей экологии, в малозагрязненных местах. А в мегаполисах продолжительность жизни тополей снижается до 30-50 лет. Поглощая в огромных количествах загрязняющие вещества, дерево буквально платит за это сроком жизни. Однако грамотный уход - борьба с болезнями, профессиональная обрезка, уход за приствольными кругами (почва вокруг дерева) - продлевает жизнь любого растения в городе.

Полувековые тополя в мегаполисах, как правило, нужно заменять. Стволовые гнили поражают ослабленные экологической нагрузкой деревья, они легко ломаются, становятся потенциальной угрозой для людей. Как бы ни было больно прощаться со взрослыми деревьями, но такие деревья надо менять.

По словам специалиста, в России заказчики тополя берут неохотно: боятся пуха. Фото: Shutterstock

НА ЗАМЕТКУ

Эти сорта можно сажать в городах и на своем участке

Ниже перечислены зимостойкие (адаптированные для нечерноземья и центрально-черноземной полосы), с колоновидным габитусом кроны (то есть растут строго вверх), мужские (непылящие) клоны тополей.

- Тополь «Башкирский пирамидальный»;

- Тополь «Берлинский»;

- Тополь «Пирамидально-осокоревый Камышинский»;

- Тополь «Памяти Вавилова»;

- Тополь «Советский пирамидальный».

КОНКРЕТНО

В «Питомнике Савватеевых» продают только мужские клоны тополей. Молодое деревце стоит от 200 руб. Полутораметровое в контейнере - от 300 руб. Два-три метра в высоту - 2500 руб. Деревья 4-7 метров с комом земли, выкопанные из полей - до 30 000 рублей.

Сайт: www.drevo-spas.ru. Телефон: +7 (495) 995-75-40

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему наши города засадили пушащими тополями?

Селекцию тополей в СССР начали в 30-е годы. Для промышленных целей разрабатывали продуктивные быстрорастущие сорта с древесиной, устойчивой к стволовым гнилям. Для городского озеленения выводили непылящие клоны. Но при этом высаживали и женские…

- Возможно, тогда аллергический фон был не столь критичен, - предполагает Ирина Савватеева. - Да и другие задачи стояли перед страной: как можно скорее выбраться из послевоенной разрухи, озеленить растущие города. Кстати, об аллергии. Есть распространенное заблуждение, что аллергия у горожан возникает на тополиный пух. На самом деле, ее вызывает городская пыль, которая аккумулируется на летящем пухе. А откуда берется городская пыль? Зачастую это результат эрозии городских почв.

В ТЕМУ

Ирина Савватеева поделилась своим стихотворением «Вы не любите тополя?».

«Вы не любите тополя?

Вы не любите тех, кто первый?

Кто упорно - сквозь грязь и вонь,

Невзирая на боль и нервы?

Вы не любите тех, кто ввысь,

Обгоняя других на старте?

Вы не любите тех, кто жизнь

Не разменивает по капле?

Вам не нравится, что они

Часто падают, умирая?

Без оглядки сжигая свой век...

Без оглядки себя отдавая...

Очень просто: они живут,

Чтобы вам так легко дышалось.

Очень грустно: они умрут

От того, что любви не досталось.

И, поверьте мне, никогда

Не вкушать нам зелени рая,

Пока рушатся тополя,

Не обласканы, умирая».