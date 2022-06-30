Прямые рейсы на Бали могут вернуться этим летом

Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо Фото: REUTERS

Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо рассказали, как прошли переговоры о сотрудничестве двух стран. Российский лидер поделился грандиозными планами на будущее. Иностранный коллега был прозаичнее и просил еды.

- Корпорация Росатом готова поучаствовать в совместных проектах по ядерным технологиям в медицине, сельском хозяйстве. РЖД могла бы подключиться к переносу столицы на Калимантан. Москва могла бы помочь, так как у нее хорошие темпы развития, - рассказал Путин.

Индонезия давно начала перенос столицы с острова Ява. Джакарта построена на болотистой почве — каждый год из-за эрозии грунта, откачки подземных вод поселение опускается на 25 сантиметров. Ученые посчитали, что к середине века большую часть города затопит морская вода.

Перенос 10-миллионного города — задача не простая. Не удивительно, что наши компании готовы поучаствовать.

- Еще обсуждалось возобновление прямого авиасообщения с Бали. Мы говорили и о снабжении рынков продовольствием. Россия готова помочь дружественной стране азотными, фосфатными и калийными удобрениями, - добавил российский президент.

- Перед прилетом в Москву я посещал Киев. Сегодня я передал послание Зеленского Путину. Я готов помочь с налаживанием общения. Продовольствие и удобрения важны всему мировому сообществу, сотни миллионов людей страдают. Владимир Путин сказал, что Россия гарантирует безопасность поставок (зерна с Украины — Ред.). Ради человечества я поддерживаю усилия ООН по реинтеграции российской и украинской еды в мировые цепочки, - заявил в свою очередь лидер Индонезии Джоко Видодо.