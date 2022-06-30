Бизнес с душой: какие идеи у социальных предпринимателей в Нижнем Новгороде

Евгений Голубев, руководитель проекта "Больше, чем покупка" Фонда "Наше будущее". Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Бизнес должен приносить прибыль. Такая цель у любого коммерческого проекта, но есть социальные предприниматели. Они желают не только финансового успеха, но и осознанного подхода, благодарности клиентов, и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким и пенсионерам.

Российский реестр социальных предприятий ежегодно дополняется, - в списке уже более 6300 предприятий, среди лидеров в этой отрасли Московская область, Башкортостан и Нижегородская область.

Работа по силам

Бумажные пакеты для древесного угля стали делать на предприятии «Автопромагрегат» в Нижнем Новгороде. Идею предложили основатели сбытового проекта «Больше, чем покупка» (фонд «Наше будущее»), которые обратили внимание на спрос мангалов и угля для розжига в сезон пикников.

- Мы нашли сырье, придумали дизайн бумажной упаковки и нам нужно было только одно - найти, кто сделает экологичные пакеты. Социальное предприятие «Автопромагрегат» стало идеальным партнером. Они привлекли к работе людей с инвалидностью, которые делают работу качественно и быстро, - рассказывает Евгений Голубев, руководитель проекта «Больше, чем покупка».

В отдельном цехе проходит полный процесс склейки бумажных пакетов и нанесение печати. Каждый пакет делают вручную. В сутки готовой продукции около 3000 штук. Безусловно, можно было найти автоматизированное производство и штамповать пакеты даже ниже по себестоимости. Но тогда это был бы чистый бизнес, а не социальный. Бизнес без души и помощи другим.

- Социальная направленность производства позволила привлечь к работе 35 человек. А это коллектив, среди которых больше 50% - люди с инвалидностью, для которых помимо труда, важно общение в социуме, важно быть нужным. К тому же мы, как предприятие, с помощью таких заказов имеем загрузку на весь рабочий год, - рассказал Александр Левин, начальник производства «Автопромагрегат».

За короткое время древесный уголь в бумажных мешках по 3 и 5 кг от компании проекта «Больше, чем покупка» стал узнаваемым почти по всей России. Его можно купить на крупных заправках и в некоторых сетевых супермаркетах.

- Примерно за 2,5 года нашей работы, мы купили около 250 тысяч мешков, в которые расфасовали 800 тонн угля, - рассказал Евгений Голубев.

Хотя для предприятия «Автопромагрегат» производство бумажных пакетов - не основа деятельности. Главное – здесь производят тормозные и топливные трубки для автомобилей «ГАЗ».

Оказать помощь в начале пути

Социальное предпринимательство направлено на достижение общественно полезных целей. Но, как ни крути, без финансовой поддержки было бы сложно.

В прошлом году бизнесмены стали получать в виде гранта до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов от государства. Но намного раньше формировать экосистему социального предпринимательства в России начал Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

- Мы 15 лет назад ввели понятие социального предпринимательства. Все эти годы собирали и публиковали информацию, издавали книги, выдавали беспроцентные займы, занимались обучением и акселерацией предпринимателей, помогали со сбытом их продукции, проводим премию «Импульс добра», - рассказали в пресс-службе Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Всего за время существования Фонда поддержаны более 350 проектов из 59 регионов России на сумму свыше 860 млн рублей.

В Фонде есть сервис «Банк социальных идей»: он помогает людям, которые заинтересовались социальным бизнесом, но не знают, чем именно заняться. Там можно найти уже удачно реализованные кейсы.

Семейный образовательный центр «Жираф» является качественным примером социального предпринимательства. Уже 12 лет в Нижнем Новгороде существует уникальный образовательный проект, в котором знания получают не только дети, но и проходят обучение сотрудники детских садов, внедряющих программы по лего-конструированию и робототехнике.

- С 2010 года мы запустили наш проект, тогда же стали обращаться из регионов, чтобы мы помогли реализовать аналогичный центр. В 2017 году мы добавили лего-конструирование и робототехнику для дошкольников. Родители сначала не совсем понимали, зачем им платить за игру в конструктор. Но потом стали видеть, что это больше, чем игра. Ребенок изучает математику, он учится презентовать свои модели, - рассказала Татьяна Лобзина, основатель семейного образовательного центра «Жираф».

Предприниматель и педагог Татьяна Лобзина уже приобрела богатый опыт, готова даже передать франшизу своего проекта.

- Я полностью отдаюсь работе. Когда-то сама работала в детском саду, но наш центр - это совсем другое. Мы учим детей читать еще до школы, развиваем речь, обучаем мыслить. И сами продолжаем обучаться: маркетингу, продвижению в интернете. Фонд «Наше будущее» очень хорошо помогает нам в направлении акселерации, в начале пути помогли с займом. Недавно от государства мы получили грант на развитие образовательных программ, - рассказала Татьяна Лобзина.

Социальное предпринимательство в России - явление относительно новое. Не все готовы окунуться в него с головой из-за страхов и рисков. Но при определенной поддержке у отрасли есть огромный потенциал для роста. Тем более, сейчас социальных предпринимателей поддерживают льготными кредитами, доступом к закупкам, бесплатными онлайн-сервисами и обучающими мероприятиями.