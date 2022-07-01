Масштабная выставка искусства «Культурный код-Палех» проходит во Дворце Конгрессов

На выставке будут представлены работы, которые охватывают временной диапазон от 1941 до наших дней. Фото: Государственный комплекс «Дворец конгрессов»

С 20 июня по 20 августа этого года в Константиновском дворце Государственного комплекса «Дворец Конгрессов» проходит «Культурный код-Палех» - масштабная выставка искусства Палеха. Мероприятие приурочено к году культурного наследия России.

Посетители выставки смогут увидеть сотни уникальных произведений лаковой миниатюрной живописи, иконописи и графики из фондов предприятия по созданию предметов палехского искусства Производственного кооператива «Объединение художников Палеха» и из нескольких частных московских и питерских коллекций.

На выставке будут представлены труды шестидесяти авторов, которые охватывают временной диапазон от 1941 до наших дней. Работы раскрывают основные жанры и тематику светской живописи Палеха, рассказывают о развитии главных художественных тенденций разных периодов, показывают уникальные стилевые особенности и манеры живописи творцов.

Палех - всемирно известный центр иконописи и лаковой миниатюрной живописи. Фото: Государственный комплекс «Дворец конгрессов»

Редкие сюжеты и уникальные иконы в драгоценных окладах от ведущих художников-ювелиров из Великого Устюга и Ростова можно посмотреть на экспозиции иконописи.

Важно

Выставка «Культурный код-Палех» доступна для посещения по специальному экскурсионному маршруту, который также включает дополнительное посещение трех парадных залов дворца, по четвергам и воскресеньям в 14:00. При покупке билетов онлайн или через кассу в обзорные экскурсии по Константиновскому дворцу входит краткий обзор экспозиции. Посетителям организаторы рекомендуют взять увеличительные стекла для удобства осмотра произведений искусства.

Кстати

Палех является всемирно известным центром иконописи и лаковой миниатюрной живописи. Это неотъемлемая часть национального культурного достояния нашей страны. Искусство иконописи зародилось в этом селе еще в 17 веке, в скором времени сформировав стилистическую школу палехского письма. Художественные традиции Палеха отличались изысканностью тончайшей росписи, прозрачностью и многоцветием красок, яркой и в то же время деликатной передачей образов.

Веками мастера художественного ремесла передают следующим поколениям и сохраняют аутентичные технико-технологические и стилистические приемы живописи и народные промыслы России. О последних медиагруппа «Комсомольская правда» рассказывает в своем специальном мультимедийном проекте «Самобранка» (см. СПРАВКА).

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».