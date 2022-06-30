Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недолго длился период ремиссии у украинского посла в Германии Андрея Мельника, в течение которого он пытался производить впечатление нормального и даже вменяемого человека. Мельник стал настолько миротворцем, что даже извинился перед Шольцем за "обиженную ливерную колбасу". Ну, как извинился, сказал на каком-то эфире, что он, мол, сожалеет, что у него вырвалось такое высказывание, и что Зеленскому было неудобно после такого смачного эпитета общаться с немцами. В общем, что о форме высказывания он сожалеет, но по сути-то он прав.

Мельник даже сумел убедить купить немецкое правительство для Украины систему ПВО IRIS-T, как он сам заявил. Понятно, что пока Украине ее никто не поставил, но главное – пообещали. О чем сам Мельник тут же написал в своем аккаунте в соцсетях.

- Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро, причем на средства немецкого правительства, - заявил он.

Видимо, эти усилия по уговариванию немцев потратить на Киев деньги вкупе с показушным миролюбием и демонстрацией устойчивости нервной систему окончательно подорвали психологическую стабильность. И он с ревом кинулся в новую атаку на немцев, избрав для себя в качестве мишеней немецких интеллектуалов, которые опубликовали в газете Die Zeit призыв к властям Германии и странам Запада к прекращению оказания Украине военной помощи. По их вполне логичному умозаключению, оставшись без вооружений с Запада, Киев будет более склонен к переговорам с Москвой о мире.

Авторов этого призыва Андрей Мельник, который является официальным представителем украинского государства в ФРГ, назвал "кучкой слабоумных ничтожеств" и предложил им "пойти ко всем чертям со своими пораженческими советами".

И дело здесь уже не только в том, что успешным по меркам немецкого общества и государства представитель страны, которая сама по себе в нынешнем виде представляет не что иное, как то самое ничтожество с ее псевдоучеными, мифами, заменившими историю, находящуюся по управлением самых настоящих современных нацистов, свысока обращается с философами, литераторами, учеными. Он еще и определяет для ни, как им следует "правильно" мыслить, пытаясь отобрать право на свой взгляд и собственное мнение.

Примечательно, что практически одновременно, беседуя с немецким журналистом, Мельник откровенно признался, что почитает нацистского пособника Степана Бандеру, который является, по его словам, героем не только для него, но и для всей Украины.

В общем, Мельник крепился, как мог и сколько мог. Но настоящее его нутро не могло надолго смириться с поведением нормального человека и наружу прорвался торжествующий и сокрушающий все, что ему не нравится, на своем пути свидомит. Управлять немцами вместо Шольца ему теперь мало. Ему надо ими командовать и формировать "правильный" проукраинский образ мыслей.

В полном соответствии с поговоркой, про последствия усаживания за стол представителя крупного парнокопытного, из подвида рода Кабаны.