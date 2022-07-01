Для столицы нет границы

Одно окно на лес, второе - на парк. Большинству жителей старой Москвы остается завидовать. Фото: stroi.mos.ru

Территория Москвы так радикально не менялась с 1935 года, когда в границы города вошел десяток областных населенных пунктов. И вот столице снова стало тесно. До такой степени, что ей пришлось расшириться на юго-запад аж до Калужской области.

Городу отошло 148 тысяч гектаров земли с жилыми микрорайонами, большими и маленькими поселками, дачными кооперативами, историческими памятниками, усадьбами, предприятиями, густыми лесами, озерами, реками и целым наукоградом, которые вошли в состав Москвы. К 10 административным округам добавилось еще два - Троицкий и Новомосковский, в них вошли 19 сельских поселений и два городских округа - Троицк и Щербинка. До присоединения они числились за Подольским, Ленинским и Наро-Фоминским районами Подмосковья.

Если сравнивать со столицей, «новая московская земля» была почти целиной: в 2012 году на этой огромной территории жило всего 235 тысяч человек. Прошло 10 лет. Присоединенные территории превратились в самодостаточный город со столичным уровнем жизни. А его население увеличилось почти в три раза.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

После расширения границ привычный овал Москвы на карте изменился до неузнаваемости. Как многие шутили, смотря на «хвост», выросший на юго-западе, «столица нарядилась в юбку».

Поначалу непросто было привыкнуть к новому образу города. Но теперь кажется, что таким город был всегда. В обиходе огромный полигон для смелых градостроительных экспериментов и воплощения грандиозных планов стали называть Новой Москвой. Так и прижилось.

СКАЗАНО!

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, 2012 год:

- Этот проект нужно рассматривать не как срочный спекулятивный - на год-два, но как проект на десятки лет. Это будущие дополнительные возможности для развития столицы.

Крупнейшие города мира по занимаемой территории. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В прежних границах столица в 2012 году уже почти задыхалась. Миллионы горожан каждый день стремились из спальных окраин в центр - кто на работу, кто на учебу, кто погулять в уютном парке, кто потратить деньги в модном магазине или кафе. Загруженные дороги, зашкаливающие показатели маятниковой миграции, перегруженное метро - и власти, и градостроители отлично понимали: центростремительный вектор развития главного города страны нужно менять, иначе недалеко до коллапса. Только благодаря присоединению части Подмосковья появилась возможность кардинально изменить суть «градостроительной эволюции» Москвы. По замыслу, присоединенные территории должны были сделать Москву полицентричным городом, оттянуть часть людей, привлекая их и рабочими местами, и магазинами, и парками со стадионами, и музеями.

Теперь эта идея уже не кажется фантастической. Сегодня у жителей Новой Москвы почти нет необходимости часто бывать в центре. В Троицком и Новомосковском округах есть все для комфортной жизни. Мало того, они - главная точка роста не только столичной агломерации, но и всей России.

Чтобы сегодня мечты стали реальностью, в 2012-м Москва вступила в большую стройку, которая не закончилась до сих пор и не собирается. Присоединенные территории были для градостроителей словно чистый лист, который предстояло «раскрасить». При этом приняли четкое решение - вопреки традиции прошлых поглощений областных земель на этот раз массового сноса на обжитой территории не будет. Старое решили улучшать, новое возводить на пустующих просторах. Благо их много.

Официально новые территории называются Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). Ими управляют префекты. Плюс при правительстве Москвы создано специальное подразделение - Департамент по развитию новых территорий (ДРНТ).

Бывшие областные жители десять лет назад проснулись москвичами со всеми столичными льготами - дотациями, выплатами, субсидиями, надбавками к пенсиям, а через непродолжительное время - вполне столичными зарплатами. Одновременно они начали осваивать новый вид взаимодействия с властью - открытые встречи. Ни одно градостроительное решение за это время здесь не было принято без предварительного обсуждения с народом.