Охранник Букингемского дворца намекнул, что принцу Эндрю есть что скрывать

У принца Эндрю есть тайны Фото: REUTERS

Пол Пейдж, бывший офицер полиции, некогда занимавшийся охраной Букингемского дворца, заявил, что у принца Эндрю есть тайны, однако властям США вряд ли удастся заставить его сотрудничать с ними.

Пейдж уверен, что у венценосной особы есть ответы на все вопросы, которые могут ему задать в связи с делом покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, а также его подруги Гислейн Максвелл, но отвечать на них он не станет.

– Он эгоцентричный, неприятный, ужасный маленький человек, который неуважительно относится к тем, кто ниже его, – охарактеризовал принца Эндрю бывший охранник.

Если же учесть, что «ниже его», по крайней мере, по принадлежности к королевскому роду, находится подавляюще большинство людей, то вполне резонно, что ответов на вопросы никто и никогда не услышит.

С Эпштейном принц Эндрю познакомился в далекие 1990-е, и даже уголовное преследование и обвинения, которые вскоре посыпались на финансиста не нарушили крепкой мужской дружбы – после первого ареста и освобождения Эпштейна принц Эндрю не прервал с ним связи.

Королевская семья неоднократно пыталась объявить отношения между сексуальным преступником и одним из наследников британского престола выдумкой, но очевидные факты опровергать довольно сложно.

А позже и сам принц признался в дружбе с Эпштейном, правда наотрез отказался соглашаться с обвинениями в свой адрес, которые выдвинула американка Вирджиния Робертс – женщина утверждала, что под давлением финансиста вступала с принцем в интимную связь, будучи еще несовершеннолетней.

Так или иначе, но в январе текущего года принц был лишен почти всех своих воинских званий и обязанностей.