«Новая гиена Европы» может на стороне Украины вступить в конфликт с Россией

Благо, что в Польше окончательно перестали скрывать свои цели Фото: EAST NEWS

Борьба Запада с Россией выходит на новый этап. Западу уже мало только украинцев в качестве воюющей с Москвой стороны. Он стремится ввести в игру новых пешек, которые возомнили себя ферзями. В частности, речь идет о трех прибалтийских "микротиграх" и доминирующей в Восточной Европе Варшаве.

- Американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине, - рассказа в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. - Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы.

И не видеть этого может только совершенно глухой и слепой человек.

Упоминание знаменитого определения Польши Уинстоном Черчиллем явно неслучайно.

- Сто лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили., привел Венедиктов исторические аналогии.

И он в своем рассказе абсолютно прав. Все налицо, и русофобские высказывания польской элиты, а нагнетание националистического антироссийского угара. Полякам даже предлагается сейчас забыть и о Волынской резне, и о массовых убийствах бандеровцами и гитлеровцами самих поляков – все, чтобы оставить полякам в качестве безальтернативного врага Россию. Накануне очередной годовщины вторжения гитлеровцев в СССР 22-го июня в Освенциме (Аушвице) появились наклейки, которые налепили на столбы прямо под оставшимися от немцев щитами с черепами и надписями "Стой", с очень примечательным посланием: "Единственный газ, который заслуживают русские — это Циклон Б".

И это ведь тот самый концлагерь, в котором помимо евреев, немцев, советских военнопленных и представителей других национальностей были умерщвлены от 70 тысяч до 140 тысяч и непосредственно поляков. Который стал олицетворением ужасов, творимых немецко-фашистскими властями. Как там на памятнике было написано жертвам Волынской резни? "Боже, если я забуду про них, прошу, забудь и ты про меня". Наверное, так и следует сделать. Европейцы. Культурная нация. Нет слов.

Впрочем, а стоит ли так удивляться этому? Ведь Аушвиц строили поляки. Под руководством немцев, да, но и поляки тоже. И в охране концлагеря были поляки. Наряду с советскими военнопленными, украинскими добровольцами. Да и итоги знаменитого побега советских военнопленных из расположенного в Польше концлагеря "Собибор" наводят на весьма грустные размышления. Тогда, напомню, из всех сбежавших узников концлагеря остались в живых только те, кто пошел в Белоруссию и смог присоединиться к партизанам. А остальных местное польское население выдало немцам всех до одного. Да и, если уж совсем честно, немцам в военных частях и военизированных структурах Третьего рейха служило в несколько раз больше поляков, чем тех, кто продолжил сопротивление гитлеровцам.

В общем, новую "гиену Европы", конечно, готовят американцы вместе с британцами (эти в последнее время настолько активно включились в процесс, что даже стали оттирать американцев с первых ролей), но эта "гиена" сама хочет стать такой. ее даже не надо подстегивать, только пообещать плюшки и скомандовать "Фас!" И в этом стремлении они готовы объединиться даже с собственными палачами,

Благо, что в Польше окончательно перестали скрывать свои цели. И не только президент Дуда с премьер-министром Моравецким.

- Лучше победить Россию на Донбассе. И для России тоже, потому что, вы знаете это лучше меня, что в России революции или реформы обычно происходят после проигранной войны, - заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский, проговорившись об истинной цели все возни и признавшись тем самым, что Украина сама по себе ни для кого из них не важна. Разве что как новые территории Польской республики.

Эти новые "гиены" не хотят понимать, что у "более западных государств" Запада отношение к полякам точно такое же, как у них к Украине. И если они не захотят видеть очевидное и останавливаться, то газ "Циклон Б" может снова быть востребован их западными соседями и партнерами. Благо один раз уже было. И поляки с немцами тоже ведь тогда прикидывали, как будут вместе с Гитлером делить Россию, которая тогда называлась Советским Союзом.