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Дом. Семья1 июля 2022 7:32

Шокирующая контрабанда: В Таиланде задержали женщин, перевозившись в чемоданах 109 животных

В Таиланде задержали женщин, перевозившись в чемоданах 109 животных
Алена КИХАЕВА
Алена КИХАЕВА
Женщин задержали после того, как сотрудники таможни пропустили их чемоданы через рентген

Женщин задержали после того, как сотрудники таможни пропустили их чемоданы через рентген

В Бангкоке в аэропорту Суварнабхуми при посадке в самолет арестовали двух индианок 38-летнюю Нитии Радже и 24-летнюю Закии Султане Эбрахим, которые должны были лететь в Ченнаи. Женщин задержали после того, как сотрудники таможни пропустили их чемоданы через рентген. Увиденное, повергло всех в шок. В две сумки контрабандисты упаковали 109 живых, находящихся под угрозой исчезновения существ, в том числе двух броненосцев, двух дикобразов, 50 хамелеонов, 35 черепах и 20 змей, - сообщает CNN со ссылкой на тайские власти.

Стоимость коллекции редких животных на черном рынке составляет около 200 000 тайских бат (около 300 тысяч рублей). Две игуаны погибли в чемодане до того, как были обнаружены, а остальные страдали от обезвоживания. Выживших животных отправили на лечение, а затем их планируют перевести в питомник.

Контрабанда экзотических животных для Таиланда является большой проблемой. Чаще всего, пытаются вывезти броненосцев, чтобы затем продать в Китай или Вьетнам, где они используются в качестве ингредиентов для традиционных лекарств.

«Такого рода случаи случались много раз, потому что в Индии животные стоят дорого. Торговля животными обычно выявляется на тайско-мьянманских границах и в некоторых внутренних аэропортах», — прокомментировал Сатхон Конггоен, начальник отдела инспекции дикой природы аэропорта Суварнабхуми.

Индианкам предъявили обвинения в нарушении Закона об охране и защите дикой природы от 2019 года, Закона о болезнях животных от 2015 года и Закона о таможне от 2017 года.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ