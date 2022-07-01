Шокирующая контрабанда: В Таиланде задержали женщин, перевозившись в чемоданах 109 животных

Женщин задержали после того, как сотрудники таможни пропустили их чемоданы через рентген

В Бангкоке в аэропорту Суварнабхуми при посадке в самолет арестовали двух индианок 38-летнюю Нитии Радже и 24-летнюю Закии Султане Эбрахим, которые должны были лететь в Ченнаи. Женщин задержали после того, как сотрудники таможни пропустили их чемоданы через рентген. Увиденное, повергло всех в шок. В две сумки контрабандисты упаковали 109 живых, находящихся под угрозой исчезновения существ, в том числе двух броненосцев, двух дикобразов, 50 хамелеонов, 35 черепах и 20 змей, - сообщает CNN со ссылкой на тайские власти.

Стоимость коллекции редких животных на черном рынке составляет около 200 000 тайских бат (около 300 тысяч рублей). Две игуаны погибли в чемодане до того, как были обнаружены, а остальные страдали от обезвоживания. Выживших животных отправили на лечение, а затем их планируют перевести в питомник.

Контрабанда экзотических животных для Таиланда является большой проблемой. Чаще всего, пытаются вывезти броненосцев, чтобы затем продать в Китай или Вьетнам, где они используются в качестве ингредиентов для традиционных лекарств.

«Такого рода случаи случались много раз, потому что в Индии животные стоят дорого. Торговля животными обычно выявляется на тайско-мьянманских границах и в некоторых внутренних аэропортах», — прокомментировал Сатхон Конггоен, начальник отдела инспекции дикой природы аэропорта Суварнабхуми.

Индианкам предъявили обвинения в нарушении Закона об охране и защите дикой природы от 2019 года, Закона о болезнях животных от 2015 года и Закона о таможне от 2017 года.