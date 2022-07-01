Филипп Киркоров разорвал отношения с брендом Dolce & Gabbana: «Я сегодня послал их!»

Несмотря на эмоции, Филипп предстал перед гостями в отличной форме Фото: Личный архив

В гастрономическом ателье в центре Москвы Sartoria Lamberti Филипп Киркоров представил авторские десерты «Золотится роза чайная» и «Как бокал вина», которые теперь могут попробовать все его поклонники. Плюс ко всему Фил показал своим звёздным гостям выставку самых легендарных сценических костюмов. Среди них, например, нашумевший балахон от Dolce & Gabbana, который обошёлся поп-королю в 280 тысяч евро.

-Я у них (Dolce & Gabbana) оставил три квартиры в Москве. Столько образов было куплено. Но сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все! - поделился с главным модным критиком в нашей стране Аленой Долецкой Филипп Киркоров.

Своей подруге Долецкой Филипп признался, что сейчас перерабатывает детали своего юбилейного шоу Фото: Личный архив

Несмотря на эмоции, Филипп предстал перед гостями в отличной форме: постройневший, с эффектной укладкой в стиле Элвиса Пресли и в костюме от Александра Маккуина.

Певица Валерия Фото: Личный Архив

Своей подруге Долецкой Филипп признался, что сейчас перерабатывает детали своего юбилейного шоу. Мол, номер с католическим крестом под песню «Мария Магдалена» вызвал немало шумихи у общественности, поэтому артист решил подкорректировать свой концерт.

Анастасия Стоцкая Фото: Личный архив

-Мне надо заняться этой проблемой и решить с епархией, чтобы она меня простила,-поделился с Долецкой Филипп Киркоров.-Я не так представил образ Иисуса и Матери Божьей. Сейчас в конце моего шоу звучит акафист миру,-подчеркнул Филипп Киркоров.