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Звезды1 июля 2022 9:55

Филипп Киркоров разорвал отношения с брендом Dolce & Gabbana: «Я сегодня послал их!»

Об этом король сцены рассказал Алене Долецкой
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Несмотря на эмоции, Филипп предстал перед гостями в отличной форме

Несмотря на эмоции, Филипп предстал перед гостями в отличной форме

Фото: Личный архив

В гастрономическом ателье в центре Москвы Sartoria Lamberti Филипп Киркоров представил авторские десерты «Золотится роза чайная» и «Как бокал вина», которые теперь могут попробовать все его поклонники. Плюс ко всему Фил показал своим звёздным гостям выставку самых легендарных сценических костюмов. Среди них, например, нашумевший балахон от Dolce & Gabbana, который обошёлся поп-королю в 280 тысяч евро.

-Я у них (Dolce & Gabbana) оставил три квартиры в Москве. Столько образов было куплено. Но сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все! - поделился с главным модным критиком в нашей стране Аленой Долецкой Филипп Киркоров.

Своей подруге Долецкой Филипп признался, что сейчас перерабатывает детали своего юбилейного шоу

Своей подруге Долецкой Филипп признался, что сейчас перерабатывает детали своего юбилейного шоу

Фото: Личный архив

Несмотря на эмоции, Филипп предстал перед гостями в отличной форме: постройневший, с эффектной укладкой в стиле Элвиса Пресли и в костюме от Александра Маккуина.

Певица Валерия

Певица Валерия

Фото: Личный Архив

Своей подруге Долецкой Филипп признался, что сейчас перерабатывает детали своего юбилейного шоу. Мол, номер с католическим крестом под песню «Мария Магдалена» вызвал немало шумихи у общественности, поэтому артист решил подкорректировать свой концерт.

Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая

Фото: Личный архив

-Мне надо заняться этой проблемой и решить с епархией, чтобы она меня простила,-поделился с Долецкой Филипп Киркоров.-Я не так представил образ Иисуса и Матери Божьей. Сейчас в конце моего шоу звучит акафист миру,-подчеркнул Филипп Киркоров.

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