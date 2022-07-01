Европа заставит украинцев заплатить: как в ЕС выгоняют украинских беженцев

Радикальнее всех и совершенно неожиданно для украинцев поступили поляки Фото: REUTERS

Как говорил гуру украинских спецпропагандистов Алексей "Люся" Арестович, украинцев в Европе встречают, как "богов, спустившихся с небес". Но вот беда – значительная часть европейцев в наш просвещенный век стали убежденными атеистами, и никаких богов, ни своих, ни чужих и в грош не ставят. А, возможно, боги достали хозяев своим поведением или при сборе урожая на кормление богов не рассчитывали, одним словом, кто сейчас переселяет богов в бытовки в оцепленных лагерях, как в Болгарии, кто сдает в приюты, как в Голландии и Бельгии", а кто, как немцы, фиксируя итоги разгрома украинцами и их детьми предоставленного им жилья, прикидывает стоимость очередного ремонта за их, разумеется, счет.

Радикальнее всех и совершенно неожиданно для украинцев поступили поляки. Причем, не сказать, что это был коварный удар спустившимся с небес богам по первичным половым признакам (античные боги, если верить мифам той же Древней Греции, их имели и не декоративные, а вполне себе работоспособные). Еще месяц назад замминистра внутренних дел Польши Шефернакер предупреждал: "Правительство в спецпредставлении о помощи беженцам с Украины изначально гарантировало ее предоставление в течение первых 60 дней. Месяц назад оно продлило срок еще на 60 дней. Однако все кончено. Мы платим огромные социальные средства: от 300 злотых каждому и по 500 злотых на каждого ребенка, плюс другие социальные льготы. Мы хотим стимулировать украинцев к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточно времени".

Четыре месяца – март, апрель, май, июнь. Все правильно. Но украинцы Шефернакера не услышали, вернее, не поверили, и послали его в рифму с окончанием фамилии. Работать? Да как вы смеете предлагать такое богам?! Целуйте пятки, как говорится.

В итоге значительная часть урождая клубники на польских плантациях просто сгнила на корню. Гастарбайтеры в большинстве своем остались после ковида дома, а потом их не выпустили за границу, а сейчас отлавливают повестками в армию по всей стране. Сейчас, кстати, некому уже собирать клубнику в Эстонии. А на кону судьба урожая польских яблок. И продолжать выплачивать пособия украинцам вместо зарплаты за сбор урожая в садах, когда Евросоюзе не компенсирует эти затраты Варшаве, - это просто можно считать диверсией против польской экономики.

Шло время. Украинцы по-прежнему отказывались работать… Как говорил Михаил Николаевич Задорнов, смеркалось…

И вот наступило 1-е июля. И Польша прекратила выплаты. Мало того, с этого дня в Польше отменили бесплатный проезд для украинских беженцев в общественном транспорте. Извольте теперь платить за все сами из собственного кармана.

Как объяснили побуждения правительства Польши, оно всего лишь хочет такими шагами сделать украинцев независимыми. Самым простым путем – научиться содержать себя самим.

Кто знает, вдруг да зайдет. И научатся. Хотя верится в это слабо. Да и со стороны поляков больше похоже, что они просто начали разбивать надоевшие им идолы богов, поскольку эти истуканы заполнили собой все свободное и не очень пространство. И польско-украинская "любовь" подошла к концу. Поматросили друг друга, а потом одна сторона благополучно забыла про обещание жениться, сохранив перспективы отобрать соседское хозяйство со временем в свою пользу.

Скажите, как говорится, спасибо, что пока не высылают домой. А ведь скоро дойдет и до этого. И не только в Польше.