Путин: Западные санкции ускорят объединение России и Белоруссии

Pоссийский лидер перечислил, что собственно подразумевается под объединением Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на 9-м Форуме регионов России и Белоруссии рассказал, как санкции повлияли на строительство Союзного государства.

- Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Сейчас уже верстаются новые союзные программы на трехлетний период, начиная с 2024 года. Почти 40% запланированных мероприятий (с 2021 по 2023 год — Ред.) уже выполнены, - объявил Путин.

Дальше российский лидер перечислил, что собственно подразумевается под объединением:

1. Объединение промышленных возможностей.

- В текущем году «Росатом» планирует завершить сооружение АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве объектов космодрома «Восточный» в Амурской области, - перечислил президент.

2. Интеграция сельского хозяйства.

- Мы условились задействовать для экспорта белорусских удобрений и продуктов на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике, - сообщил глава страны.

3. Общее образование.

- Сейчас в российских учебных заведениях обучается порядка двенадцати тысяч граждан Белоруссии. Растет число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе, - напомнил Путин.