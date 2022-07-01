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Политика1 июля 2022 10:30

Путин: Западные санкции ускорят объединение России и Белоруссии

Президент рассказал, как давление извне повлияло на строительство Союзного государства
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Pоссийский лидер перечислил, что собственно подразумевается под объединением

Pоссийский лидер перечислил, что собственно подразумевается под объединением

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на 9-м Форуме регионов России и Белоруссии рассказал, как санкции повлияли на строительство Союзного государства.

- Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Сейчас уже верстаются новые союзные программы на трехлетний период, начиная с 2024 года. Почти 40% запланированных мероприятий (с 2021 по 2023 год — Ред.) уже выполнены, - объявил Путин.

Дальше российский лидер перечислил, что собственно подразумевается под объединением:

1. Объединение промышленных возможностей.

- В текущем году «Росатом» планирует завершить сооружение АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве объектов космодрома «Восточный» в Амурской области, - перечислил президент.

2. Интеграция сельского хозяйства.

- Мы условились задействовать для экспорта белорусских удобрений и продуктов на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике, - сообщил глава страны.

3. Общее образование.

- Сейчас в российских учебных заведениях обучается порядка двенадцати тысяч граждан Белоруссии. Растет число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе, - напомнил Путин.

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