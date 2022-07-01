Отмена льготной ипотеки на студии и однокомнатные квартиры: примут ли предложение Счетной палаты

Поддерживая за счет бюджетных денег спрос на «некомфортные» типы жилья, государство способствует росту предложения «мелких» квартир. А также раздуванию цен на них. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однушки и студии надо убрать из всех программ льготной ипотеки. Поддерживая за счет бюджетных денег спрос на «некомфортные» типы жилья, государство способствует росту предложения «мелких» квартир. А также раздуванию цен на них.

С такой идеей выступила Счетная палата. Озвучила ее аудитор «счетки» Наталья Трунова. Как она заявила, смысл программ с господдержкой — помочь гражданам улучшить жилищные условия в соответствии с принципом комфортного проживания: каждому члену семьи — отдельная комната. А когда люди покупают по льготной ипотеке однушку, семья уже надолго лишается возможности улучшить свои жилищные условия еще раз.

-Сейчас действительно есть проблема студий меньше 10 кв. м., которые вряд ли можно назвать комфортным жильем. И она явно не способствует решению демографической проблемы. Но человек, который покупает такую студию, все же вряд ли предполагает в ней жить всю жизнь, - прокомментировал «КП» предложение Счетной палаты завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

В разговоре с «КП» эксперт вспомнил характерную жизненную ситуацию. Молодой специалист покупает себе маленькую студию — ипотека на которую ему посильна. Лет за пять одинокой жизни он, вполне возможно, этот кредит уже закроет. А когда захочет завести семью и купить квартиру побольше, у него уже будет наготове первоначальный взнос для покупки другого жилья — с продажи этой самой студии.

Еще одна ситуация. Человек долго работал на Крайнем Севере. По каким-то причинам остался один. Мечтает перебраться в Москву или в Сочи. Ему хватит студии? Да конечно.

-Я бы к таким ограничениям подошел очень осторожно, - говорит Цыганов. - Возможно, есть смысл ввести в правила льготной ипотеки определенные рамки — технически это сделать несложно - чтобы жилье покупалось в соответствии с нормами метража на человека, ниже которых опускаться нельзя. Но с пониманием, что маленькая квартира может и служить «трамплином». А также с пониманием того, что есть еще проблема посильности. Даже при ипотеке под ноль процентов у нас не всякая семья сможет купить квартиру в сто квадратных метров. Особенно в качестве первого жилья.

-А могут ли подешеветь однушки, если прекратить выдавать на них ипотеку по льготным программам?

-Могут, но не думаю, что существенно, - считает эксперт. - Конечно, студии и однокомнатные квартиры зачастую приобретаются для сдачи в аренду. Ограничения, которые предлагает Счетная палата, в какой-то степени осложнят жизнь жилищных инвесторов. Но сегодня их немного, они оказывают слабое влияние на рынок. А о будущем гадать сложно. А вот жизнь обычных людей, которые никакие не инвесторы, осложнится. Допустим, если по каким-то причинам — всякое в жизни бывает — надо разъехаться. Двухкомнатную квартиру разменять на две однокомнатных сегодня без доплаты почти нереально, даже трехкомнатную тяжело разменять на две однушки. На доплату как раз и берут ипотеку. Если лишить людей возможности делать это на льготных условиях, разъехаться будет сложнее, прибавится жилищных споров.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ МИНСТРОЯ

«Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются. Минстрой России подобные инициативы не поддерживает.

Программы льготного ипотечного кредитования нацелены на улучшение жилищных условий граждан. Установление ограничений на приобретение малометражного жилья при использовании программ льготного ипотечного кредитования, может создать дополнительные барьеры для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, поскольку приобретение большего по метражу жилья требует не только увеличенного первоначального взноса, но и увеличивает последующий ежемесячный платеж. Позиция Минстроя России заключается в том, что ограничений в возможности выбора жилья по льготной ипотечной программе быть не должно.

Реализация программы льготной ипотеки будет продолжена без изменений в части параметров приобретаемого жилья».