Четверть американцев готова поднять оружие против правительства из-за недовольства политикой и коррупцией

Результаты опроса в США показали глубочайший раскол в обществе Фото: Shutterstock

Британская газета The Guardian опубликовала итоги свежего социологического опроса, проведенного Институтом политики Чикагского университета. Они свидетельствуют о том, что недоверие республиканцев и демократов друг к другу возросло настолько, что может поставить страну на грань гражданской войны. По семьдесят три процента среди сторонников обеих партий ненавидят своих оппонентов, считая их «хулиганами, которые пытаются навязать свои политические убеждения тем, кто с ними не согласен». Почти половина всех жителей США (49%) согласились, что «все больше и больше чувствуют себя чужаками в собственном государстве». А 28% опрошенных и вовсе заявили, что «вскоре может возникнуть необходимость взяться за оружие» против правительства. Основные претензии к властям - «они коррумпированы и настроены против обычных людей, таких как я».

Казалось бы, после беспорядков в Вашингтоне 6 января прошлого года, когда демонстранты, поддерживавшие Дональда Трампа, взяли штурмом здание Конгресса, администрации президента Джо Байдена удалось стабилизировать ситуацию. Но данные опроса показали, что поляризация общества только усиливается. Исследователей особенно шокировало то, что четверть американцев признали: за последние два года они вдрызг разругались с друзьями и родственниками из-за политики и разорвали отношения с ними. Такого в США не было давно!

Конечно, республиканцы, уверенные, что у Трампа «украли победу на выборах», настроены более критично к правительству, но и среди демократов недовольных нынешней администрацией - предостаточно. Этому, безусловно, способствует куцый рейтинг Байдена, бьющий один антирекорд за другим. Сейчас он скатился к 35%. Уже более половины граждан США считают престарелого лидера худшим президентом в истории и уверены, что он ведет страну в тупик. А намерение Байдена переизбираться на второй срок, когда ему стукнет 82 года, многие именуют катастрофой и готовы пойти на все, чтобы не допустить ее.

В общем, призрак возможной гражданской войны бродит по Америке все более зримо.