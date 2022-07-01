Как товарищ Сталин вычислил «Красноносого»: невероятная история разведчика Дмитрия Быстролетова

Быстролетов – абсолютно уникальная фигура не только в легендарной советской разведке 1920-40-х годов, но вообще в мировой разведке

Недавно НТВ выпустил документальный сериал о советском разведчике и писателе Дмитрии Быстролетове, основанный на секретный документах СВР и книге Ивана Просветова «Вербовщик».

Быстролетов – абсолютно уникальная фигура не только в легендарной советской разведке 1920-40-х годов, но вообще в мировой разведке. Моряк вроде бы дворянского происхождения, нелегал, выступавший под личиной венгерского графа, английского лорда и даже американского гангстера. Успешный вербовщик английских и итальянских шифровальщиков (мечта любой разведки), покоритель женских сердец по долгу службы. Авантюрист, похлеще графа Калиостро.

Однажды он под видом полупарализованного лорда провез из Италии модель нового пулемете для Красной Армии. В купе с запрятанным пулеметом лежал почти умирающий лорд, рядом сидела заплаканная медсестра (наш агент). Ну кто из таможенников и пограничников решился бы на обыск?

Другой раз нужен был новый паспорт. Явился в иностранное консульство, зная, что консул с одесскими корнями нечист на руку. Выступал грубо, говорил с блатным акцентом, не скрывая, что он американский гангстер. Намекнул, что из мест, где недавно произошло громкое убийство. Напугал консула до смерти, и тот выписал ему паспорт на требуемую фамилию. Перед уходом консул вдруг шепнул по-русски: «Вы из Москвы»? «Я не понимаю по-польски» — невозмутимо ответил разведчик.

Преуспел красавец-разведчик и в охмурении дам ради интересов Дела. Заметим, что люди того поколения выросли под впечатлением революционных теорий «свободной любви», многие руководители государства и чекисты жили в свободном браке. Что сказать о привязанности наркоминдела Чичерина к поэту Кузмину? Или, пардон, о дружбе Ильича, его жены Крупской и его возлюбленной Инессы Арманд? Не говоря уже о «треугольниках» поэт Маяковский-Лиля Брик- ее муж Ося? Или писатель Бунин-его жена Вера-его любовница-поэтесса? Быстролетову нужны были шифры, хранившиеся в сейфе одного итальянского полковника. По его заданию, любимая жена и разведчица соблазнила полковника, даже вышла за него замуж, сделала слепок ключей – и шифры были получены! Правда, случилось, что полковник застукал выемку мужем, но скандал уладили.

Наш разведчик выводил из тяжелого запоя своего агента, английского шифровальщика, и для полного объединения усилий влюбил в себя его жену. Аморально? Ха-ха. Тут и следа нет аморальности или гедонизма - истинные разведчики всегда ставят интересы своей Родины выше собственный эмоций, приносят себя в жертву Родине (иногда даже не без удовольствия). «Настоящего человеческого лица не видно. Кто вы, граф Переньи? Знаете ли вы это сами? Я давно наблюдаю за вами. И всегда вижу за выражением любого чувства на вашем лице только настороженность и холодное внимание. Ваши глаза выдают вас, граф, — они настоящие», это из книги талантливого Быстролетова, написанной уже на пенсии.

Но вернемся к товарищу Сталину. Дело в том, что в тридцатые годы из нашего посольства сбежал советник, опубликовавший, как водится, мемуары на Западе. Иосиф Виссарионович читал не только Маркса и Вольтера, всю советскую литературу, но и переводы перебежчиков, сделанные специально для него. Там он и наткнулся на пассаж о визите в наше посольство некоего красноносого субъекта, предложившего итальянские шифры. Однако, то ли из осторожности, то ли по глупости наши сотрудники отказались с ним сотрудничать и выперли вон, не взяв у него никаких координат! Никаких зацепок – только национальность и красный нос! Вождь подчеркнул этот абзац красным карандашом и приказал разведке разыскать красноносого. Это дело поручили мастеру шпионажа Дмитрию Быстролетову.

Меня заинтересовал сам невероятный факт постановки такого задания Сталиным. Нелегальная разведка вышла прямо из недр большевистской партии, долгое время работавшей в подполье. Где еще в мире существуют мужчины и женщины, которые в совершенстве осваивают иностранный язык и потом появляются в других странах под видом иранских сапожников, американских художников и немецких бизнесменов? Был ли в истории американец или англичанин, выдававший себя за русского? Сталин считал себя подпольщиком и знатоком разведки (это не помешало ему ее зверски уничтожить). Разыскать красноносого итальянца в Европе, а может, и во всем мире? Разве это не тянет на комедию абсурда? Но вождь был достаточно умен, чтобы понимать невыполнимость такой фантастической задачи. Это прекрасно осознавали и шефы разведки, тогда находившейся у него «под каблуком» и уже попадавшие под репрессии. Никто не возразил приказу найти иголку в стоге сена, а если бы возразил… Да, грозный Иосиф проверял свою разведку на прочность, на верность! Тем не менее, Быстролетов нашел красноносого совсем недалеко от Италии – в Швейцарии и установил с ним контакт.

Так и работал наш герой, пока вождь осенью 1936 года не написал с сочинского курорта в Кремль: «Считаю необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост Наркомвнуделом. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока». И полетели головы не только Ягоды и Зиновьева, каток кровавых репрессий не миновал и Быстролетова. Жестокие допросы и «двадцатка» в Норильлаге и других местах заключения.

В 1948 году создатель «СМЕРШа» (Смерть шпионам), министр государственной безопасности Виктор Абакумов лично предложил ему амнистию и возвращение в разведку. «Может, хватит уже отдыхать? Пора и на работу!». Аналогично ранее шутил и Сталин с будущим маршалом Рокоссовским, сидевшим на Лубянке: «Нашли время отсиживаться!». Быстролетов гордо отказался от предложения министра и потребовал полной реабилитации. В результате был отправлен в одиночную камеру на Лубянке, потом в другие невеселые места. Так и досидел в жутких условиях до 1956 года, когда был полностью реабилитирован. Прозябал в НИИ в полном забвении, работал с медицинскими переводами. Обнаружил себя как талантливый писатель, автор книги «Пир бессмертных» в 17 томах. Успел сделать фильм «Человек в штатском». Характерно, что воинского звания наш герой не имел, а числился «спецагентом», как и великие разведчики Зорге и Григулевич, видимо, в то время такого калибра люди считались «не совсем своими».

В голливудских и некоторых наших по-обезьяньи подражательных фильмах о разведке мифические супергерои типа Бонда и Борна обычно «спасают мир» и творят прочую чепуху в угоду одураченному зрителю. Наши разведчики жили и работали во имя Советского Союза, во имя России. Быстролетов - это не просто разведчик, это человек из железа и стали, образец истинного мужества. Настоящий патриот, делом доказавший свою любовь к Родине.