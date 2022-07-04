Герои сказок и преданий обрели новую жизнь на выставке «Русский эпос в камне»

Уже три века на Урале существуют традиции художественной обработки камня

В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге почти до конца сентября проходит интересная выставка «Русский эпос в камне», которая объединила труды мастеров двух самых крупных предприятий Екатеринбурга: «Камнерезного дома Алексея Антонова» и студии камнерезного искусства «Святогор».

Вдохновляющие современных камнерезов сюжеты в основном связаны с русской историей, преданиями и сказками. Герои композиций, представленных на выставке, - русские богатыри, князья, персонажи народных былин. Это истории о добре и красоте, мужестве и чистой любви, которые показывают традиционную культуру, простые, но вечные ценности русского народа. На выставке широко представлены примеры народных художественных промыслов, поддержать которые решила и медиагруппа «Комсомольская правда» в своем специальном проекте под названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

Большинство предметов на выставке «Русский эпос в камне» созданы в технике объемной мозаики. Мастера, используя такой способ исполнения камнерезных произведений, создают фигуры и многофигурные композиции из отдельных элементов. Даже небольшие детали тщательно проработаны, аккуратно подогнаны между собой, для каждой выбран свой цвет и рисунок камня. Подобная техника требует от художника виртуозного владения формой, навыка создания целостного образа и отдельных фрагментов.

- Эта выставка демонстрирует, как камнерезы переосмысливают русские сказки, показывает преемственность многовековой традиции, развитие различных художественных приемов этого необычного искусства, - сообщила куратор выставки, заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина.

В Музее Фаберже, который уделяет особое внимание межрегиональным выставочным проектам, также отметили, что данная выставка должна напомнить об исторических связях Санкт-Петербурга с Екатеринбургов в области культуру, вдохнув в них новую жизнь.

Традиции

Уже три века на Урале существуют традиции художественной обработки камня, они уходят корнями в эпоху реформ Петра I. В 19 веке мастерство русских камнерезов принесло им европейскую славу и признание, сделав их сотрудниками фирмы Карла Фаберже. В СССР обучение мастеров-камнерезов продолжилось в Свердловском художественно-ремесленном училище.

Как попасть

Выставка работает с 29 июня по 29 сентября 2022 года, экспозиция открыта с 10:00 по 20:45. Адрес: Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 21, Музей Фаберже.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».