Школьники 20 регионов России снимут VK Клипы по заветам великого гуманиста, академика Лихачёва

Дмитрий Сергеевич - прекрасный нравственный ориентир для тех, кто пока подражает инстасамкам да моргенштернам. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Сограждане, у нас проблема: идолами молодежи стали инстасамки, милохины и прочие моргенштерны. И если вам кажется, "чем бы дитя ни тешилось", то задумайтесь еще раз.

- Идет деградация культуры, - констатирует лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования, профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Григорий Бирженюк. - Блогеры кичатся, что ничего не знают, и декларируют это. А что дальше? Пробелы в нравственности и отсутствие патриотизма. Растет поколение безответственных, шеринг-поколение, которое не хочет ни учиться, ни работать, ни думать - только беззаботно проводить время.

Как мы до этого дошли? Вспомните девяностые, когда воспитание в школах и вузах сочли пережитком прошлого. К счастью, сейчас российское образование вспомнило о формировании личности.

- И это правильно: нужно заботиться не только об обучении, но и о воспитании достойного человека с настоящими ценностями, - отмечает ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий.

Чтобы помочь школам наверстать упущенное, в знаменитой кузнице гуманитариев запустили уникальный проект «Наследники академика Д. С. Лихачева: университет - учителю, учитель - ученику». Идею поддержали на самом высоком уровне - проект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив.

Как рассказала первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова, проект обращён к душе целого поколения

УНИВЕРСИТЕТ - УЧИТЕЛЮ

Академик Дмитрий Лихачев - светило гуманитарной культуры и прекрасный нравственный ориентир. С СПбГУП его связывали плодотворные годы сотрудничества: он стал первым Почетным доктором вуза, здесь родились его «Декларация прав культуры» и новаторская теория культуры. На заветах академика выстроена культуроцентристская модель обучения и воспитания университета, а число выпущенных здесь научных трудов, осмысляющих наследие Лихачева, скоро дойдет до двухсот.

- В 1990-е нам часто задавали два вопроса: почему академик Лихачев избрал для сотрудничества именно наш университет и почему вслед за ним в СПбГУП пришли Даниил Гранин, Жорес Алферов, Наталья Бехтерева, Эльдар Рязанов, Андрей Вознесенский. Ответы я нашел в лихачевских трудах: Дмитрий Сергеевич писал, что «в городах существуют районы наибольшей творческой активности, куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности, где можно быть в своей среде», - объясняет Григорий Бирженюк.

Вовлечь молодежь в творчество на основе вечных нравственных принципов, которые декларировал Лихачев, причем сделать это ярко, креативно и современно, - задача нового проекта.

УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИКУ

Начать нужно с учителей. Ведь, чтобы нести подросткам доброе и вечное, важно говорить с ними на одном языке. А еще лучше вместе действовать.

- Мы разработали современную методику, - отмечают в вузе. - Подготовлены исходные материалы для разработки учителями мультимедийных лихачевских уроков, включающие свыше 1300 работ самого Лихачева и около 200 научных работ о нем, фильмы и тысячи фотографий.

Пока в проекте задействованы двадцать регионов страны, но в перспективе он охватит всю Россию. В тысячах школ в следующем учебном году проведут по семь - десять мультимедийных уроков для старшеклассников. Уроки очно и онлайн оценит жюри, а лучшие из них станут проводить по всей стране.

Маститые учителя и методисты, словно студенты, «слушали лекции блистательных профессоров, раскрыв рты». Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

УЧЕНИК - ПОДПИСЧИКАМ

Но это лишь полдела. Выбрать лучшие уроки помогут сами школьники. Вернее, их странички… в ВКонтакте и других соцсетях.

- Мы критикуем молодежь за лайки. Но в данном случае, что ж, пусть лайкают, пусть собирают! После проведения уроков стартует конкурс молодежных клипов на тему вечных ценностей и наследия Лихачева, - продолжает Александр Запесоцкий. - В конце концов соцсети всего лишь инструмент, который можно и нужно использовать во благо.

- Анимационные, игровые, документальные - к участию примем любые видеоролики, - добавляет куратор проекта Григорий Бирженюк. - Такой формат ближе ребятам. И, втягиваясь в творчество, они через собственную деятельность усвоят важнейшие нравственные тезисы.

В финале ролики, набравшие больше всего лайков, оценит всероссийское жюри - педагоги, режиссеры, специалисты в сфере мультимедиа. Победителям и их учителям - слава и призы. А весной, накануне знаменитых Международных Лихачевских научных чтений, в регионах пройдут итоговые молодежные конференции. Впрочем, проект обещает стать ежегодным.

Гимназия СПбГУП в Ольгино, где остановились педагоги, - райский уголок на Карельском перешейке. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

«МИР МЕНЯЕТСЯ, ТАК ЗАЧЕМ ЕГО ТОРМОЗИТЬ?»

Стартовал межрегиональный проект в Петербурге с семинара, который собрал лучших педагогов, методистов и организаторов образования от Пскова до Хабаровска.

- Раньше была идеология пионерии, комсомола. А сегодня, увы, у молодежи нет чувства единства, которое вело бы государство вперед. Вот почему этот проект меня зацепил: он приведет нас в достойное будущее. Ничего подробного за последние десятилетия не встречала, - признается директор Кадетской школы № 2 города Салавата Ирина Панявина. - Мы, как студенты, раскрыв рты, слушали лекции блистательных профессоров университета и не могли надышаться тем, что они рассказывали!

- В СПбГУП прекрасно понимают, что нужно работать с педагогами глаза в глаза. С такой качественной и обширной методической разработкой, с таким живым интересом к коллегам сталкиваюсь впервые, - добавляет руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы города Переславль-Залесский Тамара Князева. - Наконец-то проблему воспитания молодежи решают на практике и с высочайшим мастерством!

Горячо поддерживают преподаватели не только саму идею, но и то, что проект зиждется на наследии Лихачева.

- Это не только академик, но и человек, проживший почти весь XX век, перенесший и ссылку, и мировое признание. Это наша память, а без нее мы никто, - подчеркивает учитель Северодвинской школы № 6 с углубленным изучением иностранных языков Елена Соколова. - Ну какие у школьников сейчас идеалы? Артисты да блогеры. Родители озабочены тем, как бы прокормить семью, и только единицы занимаются духовным здоровьем детей. А этот проект помог нам зажечься. И, уверена, зажжет ребят.

Кстати, формат видеоклипов для ВКонтакте педагоги встретили с энтузиазмом.

- Мир меняется, зачем же его тормозить? - рассуждает доцент центра гражданского образования и культурологии Псковского областного Института повышения квалификации работников образования Наталья Федотова. - Надо включаться и использовать новые возможности для гуманитарного развития. Старшему поколению пора найти консенсус с молодежью и задействовать ее интерес к современным технологиям на благо воспитания.

Участники съезда побывали на экскурсиях, в опере, в музеях. Многие посетили Петербург впервые. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ДОСЛОВНО

«Мы давно и глубоко изучаем наследие Дмитрия Лихачева. С помощью проекта его принципы через учителя благодатным зерном упадут в душу ученика. А школьник в нескучной форме сможет переложить их на понятный для себя язык. В конечном итоге все это обращено к душе - отдельного молодого человека и целого поколения, которое нельзя потерять».

(Лариса Пасешникова, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования, первый проректор СПбГУП.)

СКАЗАНО!

«Наша задача не поучать молодежь, а передавать ей вечные нравственные ценности с использованием ее увлечений и стремлений. Мы не можем сделать молодежь такой, как тридцать - пятьдесят лет назад. Да и зачем? Конфликт поколений был всегда. Молодежь не просто отрицает, а через сомнение проверяет ценности на прочность. А мы в этом стремительно меняющемся мире просто пытаемся заложить новый подход к решению вечных задач».

(Александр Запесоцкий, лауреат премии Правительства России в области образования, академик, ректор СПбГУП.)

КСТАТИ

Семинар сопровождался насыщенной культурной программой. Участники побывали на замечательных экскурсиях, в Мариинском театре, на прогулке по рекам и каналам. И, конечно, посетили лихачевские адреса города на Неве. Многие педагоги приехали в Петербург впервые.