Приемные комиссии просят абитуриентов не подавать документы онлайн: рассказываем, что случилось

Приём документов в вузы начался 20 июня и завершится 25 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Абитуриентские чаты захлестнула паника: разрекламированный суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах глючит!

Приём документов начался 20 июня и завершится 25 июля. Подать заявление сразу в несколько вузов, не вставая с дивана, можно было и в прошлую кампанию. В этом году суперсервис докрутили: подключили к нему все российские вузы и добавили ценную опцию, которая пригодится абитуриентам на этапе зачисления. До 3 августа счастливчики, которые проходят по конкурсу, должны предоставить согласие на зачисление и оригинал документа об образовании (аттестат или диплом колледжа). Новая опция как раз позволяет подать оба документа через Госуслуги, поставив отметки кнопкой мыши. Удобно! Особенно обрадовались те ребята, которые хотят поступать в другие города. И вдруг – сбои.

«Звонили в приемную комиссию, там сказали, чтобы приносили документы лично - через Госуслуги не примут», - пишут в комментариях встревоженные абитуриенты. Жалуются и на технические сбои: у одних заявление обрабатывается уже третий день, у кого-то высветилось на экране «прием документов закончен».

В постановлении правительства о функционировании суперсервиса от 27 мая сказано, что вузы обязаны принимать документы через Госуслуги. Может, приемные комиссии вредничают? С другой стороны, как вузам быть в случае сбоев, не прописано. Вот и выкручиваются.

- К нам документы с Госуслуг доходят, но в некоторых заявлениях не отображаются индивидуальные достижения, - рассказали «КП» в приемной комиссии московского политеха. - Поэтому рекомендуем после отправки перезванивать нам и уточнять, все ли в порядке. А бывает, что человек нажал «отправить», а оно никуда не отправилось и лежит в черновиках. Нужно дождаться, пока высветится статус «подано на рассмотрение» или «отправлено». Но лучше всего привезти документы лично. Так надежнее. И быстрее, ведь документы, поданные дистанционно, дольше обрабатываются.

- Может ли случиться так, что я 3 августа все отправлю до 18.00, а вы не успеете обработать мои документы? Наверняка в этот день будет очередь желающих подать согласие и аттестат лично.

- Все, что будет подано в указанные сроки, мы обработаем. Время отправки увидим, не переживайте. Но если это будет 18.01, то, извините, не примем.

Еще одна проблема - DDOS-атаки на сайты многих крупных вузов, которые идут с самого старта приемной кампании. В политехе заверили, что у себя уже все починили, но как будет дальше – неизвестно. А в Рязанском госуниверситете из-за проблем с сайтом просят присылать документы на электронку приемной комиссии.

Эксперты по поступлению еще недавно советовали именно Госуслуги. Многие абитуриенты подают документы сразу в несколько вузов (можно до 5) на несколько направлений подготовки (до 10 в каждом вузе), и до последнего будут мониторить списки, выбирая, где шансов больше. Фактически до 17.59 3 августа тебя могут подвинуть те, кто подал согласие и аттестат позже и имеет более высокие баллы. И тогда единственный шанс попасть на бюджет – успеть переложить согласие и аттестат в другой вуз. А как успеть за пару минут? А если запасной вуз – в тысяче километров? Только онлайн.

Что же делать, если онлайн подводит? Эксперты телеграм-канала «Vuzline – поступление на бюджет» тоже связывались с ответсеками приемных комиссий крупных вузов, и, говорят, ситуация действительно не радужная. Вузы боятся, что суперсервис не сработает 3 августа, и не хотят с ним связываться. Поэтому действительно есть смысл перестраховаться и, по возможности, подавать согласие и аттестат лично.

То есть если вы по баллам 10-й в списке и бюджетных мест как раз 10, шансы поступить низкие. Несите согласие и аттестат в другой вуз, где вы хотя бы в середине списка. Некоторые абитуриенты уже сейчас договариваются с родственниками, чтобы те заняли для них очередь в приемные комиссии 3 августа: мама в один вуз, папа – в другой, дедушка – в третий. Чтобы как только определишься с выбором – сразу туда. Подать документы за абитуриента может и другой человек - по доверенности. Нужно ли заверять ее нотариально, уточняйте в вузах.

Сложнее тем, у кого приоритетный вуз в другом городе. С билетами, как известно, напряжёнка из-за отмены авиарейсов. Так что придется либо отправлять бумаги почтой, либо рискнуть с Госуслугами.

КОМПЕТЕНТНО

«Все работает»

- По техническим вопросам нужно обращаться в суперсервис - это отдельное ведомство, - сказали «КП» на горячей линии Минобрнауки по вопросам поступления в вузы. - Абитуриенты, которые нам звонили в эти дни, не жаловались на некорректную работу Госуслуг, хотя какие-то небольшие сбои возможны, если, например, хлынул большой поток подающих документов.

Телефон горячей линии: 8 (495) 547-12-02

В техслужбе суперсервиса тоже удивились информации о сбоях и заверили, что проблем нет, работают круглосуточно, консультируют по телефону абитуриентов и приемные комиссии.

Телефон суперсервиса: 8 (800) 100-20-17

КСТАТИ

Можно ли комбинировать способы подачи?

Есть 4 способа подачи документов: отнести лично, отправить почтой или курьером, через личный кабинет на сайте вуза и через Госуслуги.

Комбинировать их можно. Например, пакет документов на поступление вы отправили через Госуслуги, а согласие и аттестат можете отнести лично. Однако если вдруг решите переиграть с вузом, придется снова идти в приемную комиссию и отзывать согласие и оригинал, потому что отметки в Госуслугах уже не сработают: бумажные документы приоритетнее электронных, и система это отслеживает А вот если согласие и аттестат поданы через Госуслуги, можно будет там же переставить отметки на другой вуз. Еще один нюанс: через личный кабинет на сайте вуза можно подать только согласие, а оригинал аттестата придется относить в приемную комиссию лично или отправлять почтой.

И все же эксперты советуют не смешивать способы подачи, чтобы не путать ни себя, ни комиссии. Особенно подачи через ЛК и Госуслуги, потому что до сих пор непонятно, удалось ли эти сервисы синхронизировать.

КОММЕНТАРИЙ

Во всем виноваты хакеры

Вот что рассказали нам в пресс-службе Минобрнауки:

- В настоящее время ведутся массированные DDoS-атаки, и ИТ-службами вузов, ЕПГУ предпринимаются все необходимые меры по блокировке входящего вредоносного трафика из зарубежных стран, это позволяет обеспечивать работу ресурсов. Также сообщаем, что в рамках Суперсервиса временем подачи документа считается момент его фактической отправки абитуриентом на едином портале. Абитуриентам не требуется брать в вузах расписки о приёме согласия на зачисление и оригинала документа об образовании и делать их скан-копии.