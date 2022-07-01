Мигранты возвращаются: в Россию приехало в четыре раза больше гастарбайтеров

Несмотря на санкции и кризисные явления в экономике, число иностранных трудовых мигрантов в России растет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УКРАИНСКИЙ МИЛЛИОН

Несмотря на санкции и кризисные явления в экономике, число иностранных трудовых мигрантов в России растет. Об этом «КП» сообщила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская.

Ее подробное исследование рынка иностранной рабочей силы в России размещено в июньском выпуске бюллетеня «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития».

Цифры внушают оптимизм тем, кто считает, что мигранты необходимы российской экономике.

«За первый квартал в Россию с целью трудоустройства въехали 842 тыс. человек - более чем в четыре раза выше данных 2021 года», - говорится в исследовании со ссылкой на Федеральную погранслужбу. С начала 2022 г. мигранты оформили 845 тыс. патентов на работу — по сравнению с прошлым годом увеличение более чем в 1,5 раза. А общее число действующих патентов составило 2,1 млн — в два раза больше, чем год назад.

Это существенный рост по сравнению с прошлым годом, но пока еще меньше того, что было до пандемии. На 1 мая этого года в стране находилось 3,35 млн трудовых мигрантов — это на 25% больше, чем год назад, но на 18% меньше, чем в 2019 (до пандемии), отмечает Флоринская. Причем спецоперация и последующие санкции не повлияли на численность мигрантов — за это время она не показывала резких колебаний и не опускалась ниже 3 млн человек.

Причем в это число практически не входят те, кто после начала спецоперации приехал с Россию из Украины. По данным ООН, с 24 февраля по 13 июня из Украины в Россию прибыло почти 1,2 млн чел.

- Сейчас это доминирующая группа среди мигрантов, - сказал «КП» глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Их стало больше чем приезжих из Узбекистана.

Работают, многие - неофициально, жить же на что-то надо. Однако в исследование «украинский миллион» не попал.

- Мы оценивали численность только официальных трудовых мигрантов — то есть, тех, кто получил патент или имеет разрешение на работу, - уточнила Флоринская в разговоре с «КП». - Среди тех же, кто прибыл с Украины, таких относительно немного — всего несколько десятков тысяч. Про остальных пока рано говорить, возможно, они через какое-то время вернутся на Украину.

Более того, число украинцев среди официальных трудовых мигрантов с начала года даже уменьшилось. И если в прошлом году они занимали третью строчку, то сейчас пропустили вперед Киргизию.

По сравнению с прошлым годом выросла численность граждан из всех трех стран Средней Азии: Таджикистана – на 56%, Узбекистана – на 37%, Киргизии – на 9%. Численность находящихся в России иностранцев из всех остальных стран СНГ сократилась.

У МИГРАНТОВ ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ

Для иностранных рабочих современная Россия стала даже привлекательнее, чем до спецоперации.

- В частности, трудовых мигрантов привлекает высокий курс рубля, - пояснила Флоринская «КП». - Сложностей в отправке денег в государства Центральной Азии, откуда они прибыли, нет. Из России они отправляют деньги в рублях, а там их родственники уже меняют на национальную валюту.

А поскольку курс рубля укрепился не только к доллару, но и к ряду других валют, в том числе и тех стран, откуда к нам традиционно приезжают мигранты, то можно сказать, что заработки мигрантов даже выросли. Например, если до спецоперации за рубль давали 1,14 киргизских сома, то сейчас — уже 1,5.

Санкции и уход иностранных компаний с российского рынка не отразились на состоянии рабочей силы.

«Только 6% всех работавших респондентов заявили, что после 24 февраля остались без работы, еще 5,5% сказали, что им снизили зарплату- отмечает Флоринская.

А еще привлекают упростившиеся правила легализации - Указ Президента РФ от 15.06.2021 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В результате около 93% трудовых мигрантов имеют право легально выйти на российский рынок труда. Такой высокий уровень держится с конца 2021 г. а в предыдущие годы он составлял примерно 70%, отмечается в исследовании.

Как результат — увеличились доходы региональных бюджетов. С января по май 2022 г. за оплаченные трудовыми мигрантами патенты в региональные бюджеты поступило 31,1 млрд руб. - в 2,5 раза больше, чем за тот же период в 2021 г. Подавляющее большинство платежей вносят мигранты из Узбекистана и Таджикистана, ими за 4 месяца 2022 г. было получено более 97% патентов.

В РОССИЮ — С ОПТИМИЗМОМ

А куда же делись работники закрывшихся иностранных компаний — там же тоже работали мигранты? Те компании, которые закрыли производство, выплатили своим работникам щедрые компенсации, которые позволяют спокойно находиться в России. А в тех, где иностранцы ушли, а предприятия продолжают работать, для сотрудников, в том числе и мигрантов, ничего не изменилось.

- Все практически на том же уровне, что и 4 месяца назад, - ничего не изменилось, - подтвердил Вадим Коженов. - Слышу разговоры, что стройки закрываются — ну, видно, одни закрываются, другие открываются, потому что роста безработных строителей, да и вообще роста безработных среди мигрантов мы не наблюдаем.

Оптимизм мигрантов в отношении своего будущего в России отмечает и Флоринская: «Лишь 4% респондентов ожидает ухудшения своего положения в ближайшее время». Причем, многие мигранты рассматривают Россию как место достаточно длительного пребывания. Более 40% заявили, что намереваются продолжать работу и не собираются уезжать, а еще 30% выразили намерение остаться в России на постоянное проживание. Лишь каждый пятый сообщил, что поработает несколько месяцев и вернется домой.

По-прежнему мигранты значительно превосходит россиян по численности в строительстве, ЖКХ, среди домашнего персонала. Не такое значительное, но заметное преимущество - в гостиничном бизнесе и общепите. В транспорте, торговле и обрабатывающем производстве — примерно пополам. Самое небольшое присутствие мигрантов (во всяком случае меньше, чем россиян на стройке) наблюдается в таких областях как образование, здравоохранение, наука и государственное управление.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число мигрантов в России, тыс. чел.

Страна 1.05.22 / 01.05.21 / 01.05.19

Узбекистан 1626 / 1191 / 2100

Таджикистан 1263 / 809 / 1255

Киргизия 681 / 623 / 713

Украина 597 / 655 / 1700

Белоруссия 428 / 563 / 648

Армения 281 / 348 / 488

Казахстан 228 / 263 / 480

Азербайджан 215 / 299 / 637

Молдавия 77 / 133 / 320

Источник: МВД РФ.