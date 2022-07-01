Украли документы и обобрали друзей: Мошенники жестоко отомстили Никасу Сафронову за отказ заплатить 500 тысяч рублей

Художник Никас Сафронов Фото: Олег УКЛАДОВ

История эта началась недели три назад, когда на официальный сайт известного художника Никаса Сафронова пришло сообщение от некой Елены, которая просила с ней срочно связаться по конфиденциальному и очень важному делу. Общаться по телефону или встречаться лично дама отказалась, а в следующем письме написала, что у группы людей есть все персональные данные (паспорта, права, СНИЛС и др.) Никаса Сафронова, а также номера его российских и заграничных банковских счетов. И если художник не переведет им полбиткойна (это более полумиллиона рублей), то по банкам пройдутся люди, внешне очень похожие на Сафронова с копиями его документов и обнулят все его счета. А потом еще возьмут кредит на его имя на 50 млн рублей.

В доказательство серьезности своих намерений шантажисты прислали копии документов. С реальными персональными данными.

- С заграничных счетов я деньги перевел еще в прошлом году, на российских - небольшие суммы, да и вообще в банках меня знают. Поэтому я ответил: за четверть биткойна предоставлю вам недостающие сведения, а то времена нынче тяжелые, - рассказал корреспонденту kp.ru Никас Сафронов.

Вот только мошенники юмор не оценили. Угрозу не исполнили, но отомстили иначе: взломали официальную почту художника и разослали 6000 его контактов письмо с просьбой ко "всем патриотам отчизны" присоединиться к благотворительной акции в поддержку военной операции в Украине и перевести "посильную сумму" на указанный ниже киви-кошелек (именно туда, ибо санкции).

И люди действительно откликнулись: кто-то перевел 500-1000 рублей, а один российский бизнесмен проникся и отправил мошенникам... 250 тысяч рублей.

- Конечно, когда мы поняли, что произошло, разослали опровержение по всей адресной книге, но было уже поздно, - сетует Никас Сафронов.

21 июня он написал заявление в полицию, там начали проверку, но силовики уже сейчас предполагают, что аферисты действовали из-за границы.

- Я тоже так думаю, тем более, что чуть позже я узнал, что мои знакомые артисты, живущие за рубежом, получали такие же угрозы. И многие предпочли откупиться, - говорит художник. - Но я не веду переговоров ни с вымогателями, ни с террористами.

Имена других пострадавших от действий шантажистов пока остаются тайной - за помощью в правоохранительные органы они не обращались.