В Польше заканчиваются ресурсы для украинских беженцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беженцам больше не платят ничего

С 1 июля Варшава прекратила ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, и бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах. Так, 40 злотых (465 рублей) перестанут получать те, кто прибыл из самостийной в Польшу в конце февраля и исчерпали 120-дневный лимит. Поляки также отменяют бесплатный для украинцев проезд на поездах крупнейшей компании в стране Intercity, и дармовые поездки на общественном транспорте в польских городах. Дружба – дружбой, а злотые врозь.

Киев вкрутит лампочку для Европы?

Поставки украинского электричества могли бы частично заменить для Евросоюза российское голубое топливо. Как заявил шестой президент незалежной, «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». Причем это лишь первый этап, и Киев хочет «расширить поставки». По мнению самостийного лидера, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы, и это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы». А то, что Украина до последнего времени ежегодно покупала электроэнергию в России и Белоруссии – никого не удивляет в этой связи?

Что дальше будет со Змеиным

Украинский лидер не исключил возвращения российских войск на остров Змеиный. Он также признал, что положение ВСУ на Донбассе тяжелое. Зеленский заявил, что Змеиный - «стратегический пункт», передислокация российских войск сильно «изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», но «еще не гарантирует безопасность» украинской стороны. Так никто о вашей безопасности и не говорил – добрый жест сделан для безопасности прохождения прошлогодних запасов зерна. А потом змейка сбросит шкурку.

Останется ли смертная казнь на Донбассе?

С 1 июля в ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс. Там указывается, как приводится в исполнение смертная казнь. Казнь «исполняется непублично путем расстрела». Если осужденных несколько, то казнь «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных». Присутствуют «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач». При том «администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного». Однако «тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается». Эта информация для тех, кто в танке. В «леопарде» или другом похожем.

Какое будущее Украины видит Киссинджер?

Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, заявил, что есть три варианта урегулирования ситуации вокруг незалежной. В интервью британскому изданию The Spectator экс-помощник президента Штатов сказал, что первый возможный вариант развития событий: Россия «завоюет 20% территории Украины» - это Донбасс и «полоса земли вдоль Черного моря». Второй вариант – «будет предпринята попытка вытеснить Россию с территории, которую она приобрела до этой войны, включая Крым» - тогда для Запада «встанет вопрос о войне с самой Россией». Третий вариант - возвращение линии фронта к положению до 24 февраля. При таком раскладе Украина «будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет его частью». Киссинджер не говорит, какой исход сам он считает наиболее вероятным, но в Москве, Донецке и Луганске знают – какой.

Где в Москве будет площадь ЛНР

Москвичам предлагают выбрать, где будет располагаться площадь Луганской народной республики: у посольств Британии, Германии, Бельгии или Литвы. До того 22 июня, территорию у посольства США в Москве переименовали в «Площадь ДНР». Сейчас же власти Москвы запустили опрос с предложением жителям города выбрать место, которое назовут площадью Луганской народной республики (ЛНР). Голосование идет на платформе «Активный гражданин». Почему-то кажется, что литовцам уже все-равно, а вот немцам или британцам будет приятно.

Будет ли самостийная оплачивать свои неподъемные долги?

Киев через несколько месяцев обязан выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего госдолга. Сможет ли он избежать дефолта? Источники Bloomberg рассказали, что власти Украины изучают возможности реструктуризации госдолга, поскольку варианты финансирования «близки к тому, чтобы иссякнуть». Украина находится на грани дефолта. Киеву реально платить нечем. Запад может закрыть на это глаза, но исключительно по политическим мотивам. Вариант того, что в качестве оплаты госдолга задействуют активы РФ, которые были заморожены, – абсолютно неправомерный. Ну это по мнению финансовых экспертов. А так-то все может быть – мы живем во время свершения больших чудес.

В ЛНР открыт пункт выдачи паспортов России

В Луганске открыли первый пункт выдачи паспортов Российской Федерации. По данным заместителя министра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева, республика выполняет весь комплекс мероприятий по реализации права граждан на получение российского гражданства в рамках выполнения указа президента России. Параскеев сообщил, что вскоре на территории республики будут открыты еще несколько подобных пунктов. Ранее стало известно, что в Херсонской области увеличат количество пунктов приема документов на российское гражданство - действующих десяти уже не хватает. В общем, все «достают из широких штанин дубликатом бесценного груза»...

В незалежной ждут нашествия дронов

В Киеве захотели массово закупить разведывательные беспилотники. О таких планах сообщили в государственной службе спецсвязи и защиты информации. Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа UNITED24 как-то так совместно заявили о старте проекта «Армия дронов». В программу включены системная закупка БПЛА, их обслуживание и замена, курс обучения пилотов. Учитывая, что живые бойцы все меньше хотят сражаться за Киев, ему остается надеяться на запрограммированную отвагу электронных мозгов.

На Украине продают западное оружие онлайн

Поставки иностранного вооружения киевскому режиму привели к тому, что в самостийной сформировались нелегальные маркетплейсы. Это площадки в даркнете, где появились объявления о продаже ПТРК Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Были предложены и американские противопехотные мины M18A1 Claymore. Дроны Phoenix Ghost предлагались по 4 тысячи долларов за штуку, а вот мины расхватали сразу. У настоящих борцов за свободу и демократию всегда два кошелька.

Борщ попал в список культурного наследия ЮНЕСКО

Борщ как корневое блюдо украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Этакое важнейшее геополитическое решение принято по настоянию представителя Киева в организации в ходе внеочередной сессии ее Межправительственного комитета. По данным главы комитета Самира Аддара, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте 2021-го года, но «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке». Слава борщу – кашеварам слава! А ведь могли и не успеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские наемники прозрели: Украинцы нас бросили в бою, а русские отнеслись по-человечески

Спецкоры kp.ru Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников поговорили с гражданами США, которые попали в плен. Иностранцы уверяют, что приехали воевать на Украину, наслушавшись западных СМИ, а если б знали, что здесь происходит на самом деле... (подробности)

Почему Россия ушла со Змеиного

Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему Россия вывела войска с острова Змеиный (подробности)

Им простреливали ноги, пилили пальцы - Вот почему надо было менять наших бойцов на пленных «азовцев»

Вернувшиеся из украинских застенков солдаты рассказали - что они пережили (подробности)