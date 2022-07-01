Минобороны: 20 сотрудников ЮНИСЕФ приехали в Одессу, чтобы принять участие в грязной провокации

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: EPA\TASS

В Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

«Для реализации провокации в период с 26 по 28 июня 2022 г. в Одессу доставлены до 20 представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций). По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших. Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому», - раскрыл замысел провокации начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны заранее предупредил мировое сообщество и международные организации, что «этот и другие подобные фейки о якобы «злодеяниях русских», фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных «кураторов», в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ».

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению», - подчеркнул Мизинцев.

Украинские войска размещают склады с боеприпасами и боевые расчеты в гражданских учебных учреждениях. Фото: Минобороны РФ

Тем временем, Межведомственный координационный штаб России продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений, зданий культуры и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

- «В Запорожье в здании городского Дворца детского творчества (Запорожская площадь) националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в общежитии технологического техникума (ул. Уральская) и помещениях гимназии № 1 (ул. Архангельская) боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а на территории городского парка «Юбилейный» разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию».

- «В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях индустриального профессионального колледжа (ул. Чайковского) подразделения ВСУ развернули пункты временной дислокации, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, минометные позиции и тяжелую артиллерию. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

«Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности», - отметил представитель военного ведомства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 118 человек, в том числе 3 191 ребенок, а всего с начала специальной военной операции – 2 235 805 человек, из которых 346 523 – дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 346 523 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 2 900».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «В качестве шага доброй воли 30 июня 2022 г. с острова Змеиный выведен ранее находившийся там гарнизон Вооруженных Сил России. Это полностью разоблачает все спекуляции Киева на тему невозможности вывоза зерна из-за контроля Россией северо-западной части Черного моря. Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора. Украинская сторона по-прежнему уклоняется от разминирования побережья Черного моря у своих берегов, включая прибрежные акватории. При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 38 366,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 242 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 214,7 тонны гуманитарной помощи».

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