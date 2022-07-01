Герои спецоперации «Z»: сержант Сафаров не дал уйти врагу с позиций

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим. Командиры делают все, чтобы выполнить приказ, но сохранить жизни и силы бойцов. Впереди еще много работы.

«Легкие победы не льстят сердца русского», - говорил генералиссимус Александр Суворов. «Всякий солдат должен знать, куда и зачем он идет, тогда, если начальники будут убиты, смысл боя не потеряется», - писал русский полководец Михаил Скобелев.

НАВЯЗАЛ БОЙ ОТРЯДУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший сержант Александр Ткаченко

Старший сержант Александр ТКАЧЕНКО. Фото: Минобороны РФ

«Группа российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Александра Ткаченко выполняла задачи по обеспечению безопасности командного пункта. Продвигаясь по прилегающей к командному пункту лесополосе, Александр Ткаченко обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов. Александр, несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, принял решение навязать бой противнику. Благодаря высокому уровню тактической выучки Александра Ткаченко группой российских военнослужащих в скоротечном бою был уничтожен командир диверсионно-разведывательной группы и 9 националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы. При этом потерь среди группы старшего сержанта Ткаченко допущено не было».

УНИЧТОЖИЛ КОЛОННУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Богдан Шароварин

Ефрейтор Богдан ШАРОВАРИН. Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе танкового взвода, ефрейтор Богдан Шароварин выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Встретив ожесточенное сопротивление противника, командир роты принял решение обойти укрепленные позиции с фланга. Несмотря на огонь со стороны противника, ефрейтор Шароварин в составе взвода зашел во фланг националистических формирований и, ведя прицельный огонь по противнику, занял выгодный рубеж на опушке леса. В ходе непрекращающегося огневого противоборства Богдан обнаружил колонну автомобильной техники, за которой укрывались ведущие огонь националисты. Богдан, продолжая вести точный огонь из вооружения танка, уничтожил две БМП и до 20 человек живой силы противника. Мужество и профессионализм ефрейтора Богдана Шароварина позволили российским войскам вытеснить националистов из населенного пункта и взять его под свой контроль».

НЕ ДАЛ ВРАГУ ОТСТУПИТЬ НЕВРЕДИМЫМ

Сержант Джунайдулло Сафаров

Сержант Джунайдулло САФАРОВ. Фото: Минобороны РФ

«В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, командир отделения взвода ПТУР сержант Джунайдулло Сафаров выполнял задачу по уничтожению выявленных позиций и бронированной техники боевиков. В ходе боя, заняв выгодную позицию, Джунайдулло прицельным огнем уничтожил вражескую бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов. Националисты, неся потери, предприняли попытку отступления. При отходе бронированной техники противника сержант Сафаров произвел выстрел из противотанковой управляемой ракеты и уничтожил вражеский БМП. Действия сержанта Сафарова позволили российским войскам развить наступление на заданном направлении и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники».

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