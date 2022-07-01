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Политика1 июля 2022 20:59

Герои спецоперации «Z»: сержант Сафаров не дал уйти врагу с позиций

Выстрелом противотанковой управляемой ракеты он уничтожил отступающий вражеский БМП
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z»

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим. Командиры делают все, чтобы выполнить приказ, но сохранить жизни и силы бойцов. Впереди еще много работы.

«Легкие победы не льстят сердца русского», - говорил генералиссимус Александр Суворов. «Всякий солдат должен знать, куда и зачем он идет, тогда, если начальники будут убиты, смысл боя не потеряется», - писал русский полководец Михаил Скобелев.

НАВЯЗАЛ БОЙ ОТРЯДУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший сержант Александр Ткаченко

Старший сержант Александр ТКАЧЕНКО.

Старший сержант Александр ТКАЧЕНКО.

Фото: Минобороны РФ

«Группа российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Александра Ткаченко выполняла задачи по обеспечению безопасности командного пункта. Продвигаясь по прилегающей к командному пункту лесополосе, Александр Ткаченко обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов. Александр, несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, принял решение навязать бой противнику. Благодаря высокому уровню тактической выучки Александра Ткаченко группой российских военнослужащих в скоротечном бою был уничтожен командир диверсионно-разведывательной группы и 9 националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы. При этом потерь среди группы старшего сержанта Ткаченко допущено не было».

УНИЧТОЖИЛ КОЛОННУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Богдан Шароварин

Ефрейтор Богдан ШАРОВАРИН.

Ефрейтор Богдан ШАРОВАРИН.

Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе танкового взвода, ефрейтор Богдан Шароварин выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Встретив ожесточенное сопротивление противника, командир роты принял решение обойти укрепленные позиции с фланга. Несмотря на огонь со стороны противника, ефрейтор Шароварин в составе взвода зашел во фланг националистических формирований и, ведя прицельный огонь по противнику, занял выгодный рубеж на опушке леса. В ходе непрекращающегося огневого противоборства Богдан обнаружил колонну автомобильной техники, за которой укрывались ведущие огонь националисты. Богдан, продолжая вести точный огонь из вооружения танка, уничтожил две БМП и до 20 человек живой силы противника. Мужество и профессионализм ефрейтора Богдана Шароварина позволили российским войскам вытеснить националистов из населенного пункта и взять его под свой контроль».

НЕ ДАЛ ВРАГУ ОТСТУПИТЬ НЕВРЕДИМЫМ

Сержант Джунайдулло Сафаров

Сержант Джунайдулло САФАРОВ.

Сержант Джунайдулло САФАРОВ.

Фото: Минобороны РФ

«В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, командир отделения взвода ПТУР сержант Джунайдулло Сафаров выполнял задачу по уничтожению выявленных позиций и бронированной техники боевиков. В ходе боя, заняв выгодную позицию, Джунайдулло прицельным огнем уничтожил вражескую бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов. Националисты, неся потери, предприняли попытку отступления. При отходе бронированной техники противника сержант Сафаров произвел выстрел из противотанковой управляемой ракеты и уничтожил вражеский БМП. Действия сержанта Сафарова позволили российским войскам развить наступление на заданном направлении и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники».

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