Президент Болгарии выступил против закрытия российского посольства в Софии

Болгарии дальнейшая эскалация отношений оказалась не нужна Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев выступил против высылки из страны российских дипломатов и призвал исполняющего обязанности премьер-министра собрать срочное заседание правительства и не допустить разрыва дипломатических и экономических связей с Россией.

О высылке 70 сотрудников российской дипмиссии из Болгарии стало известно ранее.

В посольстве России в Софии однозначно дали понять, что подобные недружественные действия со стороны болгарских властей не только получат самую негативную оценку, но и спровоцируют ответные меры, вплоть до полного разрыва дипломатических отношений между странами.

Выяснилось, что Болгарии, отказавшейся платить за газ в рублях и уже оставшейся без российского голубого топлива, дальнейшая эскалация отношений оказалась не нужна.

Самое интересное, это то, что и. о. премьера Кирил Петков заявил, что решение о высылке российских дипломатов принято не им. Президент страны Румен Радев сказал, что вообще не в курсе причин возникшей ситуации, а и. о. вице-премьера Болгарии Корнелия Нинова и вовсе потребовала от парламента обязать МИД страны отменить провокационное решение.

Приставки «исполняющий обязанности» перед должностями членов правительства Болгарии появились после того, как 22 июня парламент страны объявил премьер-министру Петкову вотум недоверия. Причем отказ от российского газа и жесткая пронатовская позиция Петкова сыграли в решении депутатов не последнюю роль.